Bakan Gül, Şehit Eren Bülbül'ün Mezarını Ziyaret Etti

Bakan Gül, şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ettiTRABZON - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti.

Bakan Gül, şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti



TRABZON - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'un Maçka ilçesi Yolgören Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti. Beraberindeki Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile birlikte anne Ayşe Bülbül'ü ziyaret eden Bakan Gül, Eren'in mezarı başında dua okudu. Mezara çiçek bırakan Bakan Gül daha sonra Eren Bülbül'ün saldırıya uğradığı yerde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan evde Bülbül ailesinin misafiri oldu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi

Bolu'da 2 Erkek ve 4 Kadın Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı

Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın Doğusuna Düzenlenecek Operasyon Öncesi Tüm Dünyaya Gözdağı Verdi