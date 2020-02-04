Bakan Gül, şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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Bakan Gül, şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu ateşi altında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulunması Dua okunması Acılı aileden görüntü Bakan Gül'ün konuşması Bakan Gül'ün taziye evinden ayrılması GAZİANTEP - Adalet...
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:41 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu ateşi altında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulunması
Dua okunması
Acılı aileden görüntü
Bakan Gül'ün konuşması
Bakan Gül'ün taziye evinden ayrılması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu ateşi altında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Son Dakika Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı Türkiye sınırına iki günde 40 bin sivil göç etti Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi