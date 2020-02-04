Bakan Gül, şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül, şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Bakan Gül, şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu ateşi altında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulunması Dua okunması Acılı aileden görüntü Bakan Gül'ün konuşması Bakan Gül'ün taziye evinden ayrılması GAZİANTEP - Adalet...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu ateşi altında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulunması

Dua okunması

Acılı aileden görüntü

Bakan Gül'ün konuşması

Bakan Gül'ün taziye evinden ayrılması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu ateşi altında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Gül, şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:41 Kaynak: AA
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Son Dakika

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