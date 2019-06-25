Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: Şimdi adaleti geliştirme zamanı
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Bakan Gül: Şimdi adaleti geliştirme zamanı

31 dakika önce

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Parti grubumuz kendi sürecini, takvimi belirleyecektir ama yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir.

Bakan Gül: Şimdi adaleti geliştirme zamanı, System.String[]
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Parti grubumuz kendi sürecini, takvimi belirleyecektir ama yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir. Ülkemiz için hayırlı olsun. Şimdi daha fazla hukuk, daha fazla hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insanımızla hukuku, adaleti geliştirme zamanı" dedi.
Adalet Bakanı Gül, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yargı reformu hakkında sunum yaptı. Bakan Gül'e, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mehmet Uçum, Yavuz Atar ve bakanlık bürokratları eşlik etti. Bakan Gül, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulundu.
'ŞİMDİ DAHA FAZLA HUKUK'
Bakan Gül, yargı reformunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Yargı reformunun temel yaklaşımı güven veren adalet ve erişilebilir adalet. Daha fazla özgürlük, insan hakları daha fazla, hukukun egemen olduğu, üstün olduğu bir yargı reformu perspektifimiz ortaya konmuştu. Bu konu ile ilgili tüm çalışmalarda hazırlıklar sunuldu. Süreç de zaten katılımcı bir süreçte hazırlanmıştı. Tabii şimdi parti grubumuz kendi sürecini, takvimi belirleyecektir ama yakın zamanda birinci yargı paketi gündeme gelecektir. Ülkemiz için hayırlı olsun. Şimdi daha fazla hukuk, daha fazla hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insanımızla hukuku, adaleti geliştirme zamanı diyorum."
Bakan Gül, ceza infaz düzenlemesinin ilk pakette olup olmayacağı yönündeki soruya ise, "Meclis artık kendi gündemine hakim" diye yanıt verdi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:39 Kaynak: DHA
Abdülhamit Gül, Politika
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