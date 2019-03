Bakan Gül, Sivas Valiliğini Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Valiliğine ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas Valiliğine ziyarette bulundu.



Gül, valilik ziyaretinde yaptığı açıklamada, Sivas'ta olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.



Sivas'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi ilk başlattığı, ilk meşaleyi yaktığı şehir olduğunu anımsatan Gül, "Sivas Milli Mücadele'nin bir ön sözüdür. Her Sivaslı, Türk milletinin her mensubu da Sivas'taki bu kongreyle başlayan Milli Mücadele ile hep gurur duymuştur, gurur duymaktadır." dedi.



Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini, girmeyeceğini ve kıyamete kadar bağımsız kalacağını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:



"Bunu, bu ruh Sivas'ta yeniden hatırlatmış, bütün dosta düşmana ezberletmiştir. Sivas'ta bu ruhu görmek, bu ruhu yaşamak, bizim için de büyük bir iftihar meselesi, büyük bir şeref. Sivas'a Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hükümet yatırımları itibarıyla eğitimde, ulaşımda, adalette, sağlıkta ve üniversite ile çok büyük destekleri olmuştur. İsmet Yılmaz Bey öncülüğünde hükümetimiz her zaman Sivas'ın yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir, bu bizim için bir borçtur. Hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz Sivas'a hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duymaktadır. Yerel seçimlerin Sivas'ımız için birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyorum."



Gül, bir basın mensubunun, "28 Şubat darbesinde görev alanların bazıları denetimli serbestlikten yararlandı, 28 Şubat mağdurları da bu kişilerin karakola gidip imza atıp atmadığını, atıyorlarsa nerelerde attıklarını merak ediyor." şeklindeki sorusuna, "Bunların hepsinin takibini kolluk ve yargı mekanizması yapmaktadır. Elbette hukuk devleti çerçevesinde mahkeme kararı neyse konunun infazı, icrası da yine tüm kurumlarımız tarafından takip edilmektedir. Onlar bu hususla ilgili gerekli titizliği elbette görevi icabı yapıyorlardır." karşılığını verdi.



Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Gül'e, Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pul hediye edildi.

