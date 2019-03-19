Bakan Gül: "Siyaset Düşmanlık Üzerine Yapılmaz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birileri 'AK Parti, Tayyip Erdoğan kaybetsin, ne olursa olsun' anlayışı ile siyaset yapıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birileri 'AK Parti, Tayyip Erdoğan kaybetsin, ne olursa olsun' anlayışı ile siyaset yapıyor. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Zamanında 'Edirne'ye Enver geleceğine Bulgar gelsin' diye bir anlayış vardı. Siyaset düşmanlık üzerine yapılmaz. Siyasette düşmanlık yoktur. Rekabet vardır." dedi.

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