Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Siyaset Düşmanlık Üzerine Yapılmaz"

Bakan Gül: "Siyaset Düşmanlık Üzerine Yapılmaz"

20 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birileri 'AK Parti, Tayyip Erdoğan kaybetsin, ne olursa olsun' anlayışı ile siyaset yapıyor.

Bakan Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birileri 'AK Parti, Tayyip Erdoğan kaybetsin, ne olursa olsun' anlayışı ile siyaset yapıyor. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Zamanında 'Edirne'ye Enver geleceğine Bulgar gelsin' diye bir anlayış vardı. Siyaset düşmanlık üzerine yapılmaz. Siyasette düşmanlık yoktur. Rekabet vardır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:30 Kaynak: AA

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