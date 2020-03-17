Bakan Gül: Stajyer avukat meslektaşlarımızın, 30 Mart'a kadar izinli olmalarını kararlaştırdık - Son Dakika

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Bakan Gül: Stajyer avukat meslektaşlarımızın, 30 Mart'a kadar izinli olmalarını kararlaştırdık
6 saat önce
ADALET Bakanı Abdühamit Gül, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:05 Kaynak: DHA
ADALET Bakanı Abdühamit Gül, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık" dedi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum" ifadelerini yer verdi.
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