Bakan Gül: Stajyer avukat meslektaşlarımızın, 30 Mart'a kadar izinli olmalarını kararlaştırdık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül: Stajyer avukat meslektaşlarımızın, 30 Mart'a kadar izinli olmalarını kararlaştırdık - Son Dakika

Bakan Gül: Stajyer avukat meslektaşlarımızın, 30 Mart'a kadar izinli olmalarını kararlaştırdık

6 saat önce

ADALET Bakanı Abdühamit Gül, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık" dedi.

Bakan Gül: Stajyer avukat meslektaşlarımızın, 30 Mart'a kadar izinli olmalarını kararlaştırdık, System.String[]

ADALET Bakanı Abdühamit Gül, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum" ifadelerini yer verdi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:05 Kaynak: DHA
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