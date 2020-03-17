Son Dakika › Güncel › Bakan Gül: 'Stajyer avukatların 30 Mart 2020'ye kadar izinli olmalarını kararlaştırdık' - Son Dakika
Bakan Gül: "Stajyer avukatların 30 Mart 2020'ye kadar izinli olmalarını kararlaştırdık"
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:30 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Son Dakika Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi