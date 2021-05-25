Bakan Gül, TBMM Genel Kurulunda yapılan HSK üye seçimi için milletvekillerine teşekkür etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) TBMM kontenjanına ayrılan üyelerinin seçilmesi dolayısıyla siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür etti.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun TBMM kontenjanına ayrılan üyeleri, demokrasi ve uzlaşma zemininde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde belirlendi. Bu olumlu tabloya emek ve katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.