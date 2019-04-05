Bakan Gül: "Temel Vizyonumuz Güven Veren ve Erişilebilir Bir Adalet Sistemidir"
1 saat önce
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması SİVAS - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu.
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
SİVAS - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. -2-
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:33 Kaynak: AA
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