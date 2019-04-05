Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Temel Vizyonumuz Güven Veren ve Erişilebilir Bir Adalet Sistemidir"

Bakan Gül: "Temel Vizyonumuz Güven Veren ve Erişilebilir Bir Adalet Sistemidir"

1 saat önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması SİVAS - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
SİVAS - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. -2-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:33 Kaynak: AA

Avukatlar Günü, Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var Milli Patateslerin İsmi Anketle Belirlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:56:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Temel Vizyonumuz Güven Veren ve Erişilebilir Bir Adalet Sistemidir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]