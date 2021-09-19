BAKAN GÜL: TÜRKİYE, ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARIYLA DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK ÖNEMLİ KURUMSAL MEKANİZMALARI HUKUK DÜNYASINA KAZANDIRDI

TÜRKİYE, ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARIYLA DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK ÖNEMLİ KURUMSAL MEKANİZMALARI HUKUK DÜNYASINA KAZANDIRDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukukun, mahkemelerin yanı sıra mahkeme öncesi ya da mahkemeye alternatif çözümleri de öngördüğünü belirterek, "Alternatif çözüm yollarıyla Türkiye, bu konuda dünyaya örnek teşkil edecek önemli yasal değişiklikleri, kurumsal mekanizmaları hukuk dünyasına kazandırdı" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tahkim Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına katıldı. Merkezin bu işin ruhuna uygun şekilde hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Gül, uyuşmazlıkların dostane çözümler ve yöntemlerle çözülmesi için çalıştıklarını söyledi.

1 MİLYON 533 BİN DOSYA ARABULUCULUKLA ÇÖZÜLDÜ

Arabuluculuğun ihtiyari anlamda esas itibarıyla 2013'te başlayan bir sistem olduğunu belirten Bakan Gül, "Arabuluculuk, zorunlu dava şartı olarak 2018 yılında iş davalarında başladı. Ardından 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda getirildi. 2020 yılında da tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk sisteme kazandırılmış oldu. Rakamlara bakıldığında 2013'ten beri ihtiyari arabuluculukta bugüne kadar 609 bin dosyadan 598 bin dosyada uzlaşma sağlanmış, başarı oranı yüzde 98. 2018'den itibaren zorunlu dava şartı olarak sisteme dahil olan iş uyuşmazlıklarında 1 milyon 204 bin dosyanın müzakeresi tamamlanmış, bunların da 713 bini anlaşmayla sonuçlanmış, başarı oranı yüzde 59. Yani 100 davanın 59'u arabuluculukla çözülmüş. " dedi.

Adalet Bakanı Gül, 2019 yılında başlattıkları ticari davalardaki arabuluculukta ise 346 bin dosyanın 183 bininin başarıyla sonuçlandığını ifade etti. Tüketici uyuşmazlıklarında da 39 bin dosya anlaşmayla sonuçlandığını aktaran Gül, arabulucuların toplam 1 milyon 533 bin tarafın el sıkışmasına öncülük yaptığını belirtti.

HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ÇOK ÖNEMLİ

Özellikle ticari uyuşmazlıkların her geçen gün taraflar için belirsizlik ve krize sebebiyet verdiğinin altını çizen Gül, "Hukuki öngörülebilirlik burada çok önemli. Bir an önce sorunun çözülmesi gerekiyor. İhtilaf rakamları da çok fazla. O yüzden arabuluculuk, ticari ihtilaflarda çok önemli bir çözüm noktası olmuştur. Tüm iş verenlerin, ticari tarafların, tüccarların, iş adamlarımızın bu arabuluculuk mekanizmasını etkin şekilde kullanmasından duyduğum memnuniyeti paylaşmak istedim. " diye konuştu.

ÖNEMLİ YASAL DEĞİŞİKLİKLER KAZANDIRILDI

Bakan Gül, hukukun, mahkemelerin yanı sıra mahkeme öncesi ya da mahkemeye alternatif çözümleri de öngördüğünü belirterek, "Alternatif çözüm yollarıyla Türkiye, bu konuda dünyaya örnek teşkil edecek önemli yasal değişiklikleri, kurumsal mekanizmaları hukuk dünyasına kazandırdı" dedi.

HUKUK KOLAYLAŞTIRICIDIR, HUKUK SORUNLARI ÇÖZER

Türkiye'nin de taraf olduğu Singapur Sözleşmesi'ne değinen Gül, 53 ülkenin bu sözleşmeyi imzaladığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleşmeyi 22 Nisan'da yürürlüğe koyduğunu kaydeden Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece Bursa'daki bir iş adamımızın ABD'de yaptığı bir sözleşme ihtilafı ABD'de ya da Bursa'da ara buluculuk merkezinde iki taraf anlaştığında hem Bursa'daki mahkemeler hem de ABD'deki mahkemeler bunu kabul ediyor. 53 ülkede bu geçerli. Biz hukukun zorlaştırıcı, Demokles'in kılıcı gibi ticari hayatın üzerinde olmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Hukuk kolaylaştırıcıdır, hukuk sorunları çözer. "

İDARİ SULH MEKANİZMASI OLUŞTURULACAK

Adalet Bakanı Gül, idari sulh mekanizmasını da ilerleyen dönemde devreye alacaklarını belirtti. Devlet ile vatandaşın mahkemelik olmayacağını kaydeden Adalet Bakanı Gül, "Vatandaşın devletten alacağı var. Tazminat talebi var. Gerek adliyeye gerekse idare mahkemesine müracaat ediyor. Tıpkı ara buluculukta olduğu gibi devletin de vatandaşla bir masa etrafında oturmasıyla belki sorun çözülecek. 2 milyondan fazla böyle dava var. Bu davaların da bir masa etrafında konuşulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı reformlar arasında da var. Önümüzdeki dönemde de bunun yasalaşarak yürürlüğe girmesi çok daha anlamlı olacak. Devlet ile vatandaş mahkemelik olmayacak. Vatandaş, yatırımcı, kim bir hakka ulaşmak istiyorsa daha kolay şekilde ulaşmaya çalışacak. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından BTSO Tahkim Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı yapıldı.

BAKAN GÜL, BURSA VALİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa'daki temasları kapsamında Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Gül, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Vali Canbolat'tan şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi al