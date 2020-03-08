Bakan Gül: "Türkiye'de AK Parti'den önce 'ötekileştirme siyaseti' vardı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül: 'Türkiye'de AK Parti'den önce 'ötekileştirme siyaseti' vardı' - Son Dakika

Bakan Gül: "Türkiye'de AK Parti'den önce 'ötekileştirme siyaseti' vardı"

6 saat önce

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katıldı.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katıldı. (3)

Bakan Gül: Türkiye'de AK Parti'den önce 'ötekileştirme siyaseti' vardı

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, AK Parti, Artuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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