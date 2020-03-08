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Bakan Gül: "Türkiye'de AK Parti'den önce 'ötekileştirme siyaseti' vardı"
6 saat önce
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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