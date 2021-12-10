BAKAN GÜL: TÜRKİYE, HER PLATFORMDA VİCDANIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK - Son Dakika
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BAKAN GÜL: TÜRKİYE, HER PLATFORMDA VİCDANIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK

10.12.2021 20:14
BAKAN GÜL: TÜRKİYE, HER PLATFORMDA VİCDANIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK

TÜRKİYE, HER PLATFORMDA VİCDANIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin 'Daha adil bir dünya mümkün' inancının bayraktarlığını yaptığını vurgulayarak, "Türkiye, her platformda vicdanın sesi olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE, HER PLATFORMDA VİCDANIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin 'Daha adil bir dünya mümkün' inancının bayraktarlığını yaptığını vurgulayarak, "Türkiye, her platformda vicdanın sesi olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her insanın vazgeçilmez haklarıyla doğduğunu ve yaşadığını kaydetti. Bakan Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her insan vazgeçilmez haklarıyla doğar ve yaşar. Bu hakları korumak ve güçlendirmek, medeniyetimizin özünü teşkil eder. 'Daha adil bir dünya mümkün' inancının bayraktarlığını yapan Türkiye, her platformda vicdanın sesi olmaya devam edecektir. "

Kaynak: Habermetre
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