Son Dakika Haberleri: Bakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir Hastanesini Gezdi

Bakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir Hastanesini Gezdi

52 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir Hastanesini Gezdi, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yapımı devam eden Şehir Hastanesini ziyaret etti. Tamamlanma aşamasında olan hastanede incelemelerde bulunan bakanlar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Koca ve Bakan Gül'e AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve kent protokolü eşlik etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Politika
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