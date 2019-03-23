Bakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir Hastanesini Gezdi
52 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, yapımı devam eden Gaziantep
Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yapımı devam eden Şehir Hastanesini ziyaret etti. Tamamlanma aşamasında olan hastanede incelemelerde bulunan bakanlar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Koca ve Bakan Gül'e AK Parti
Gaziantep milletvekilleri ve kent protokolü eşlik etti. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:11 Kaynak: İHA
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