Bakan Gül: "Yapanın Yanına Kar Kalıyor Algısı Adalet Sistemine Güvensizliği Doğurur"
11 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Basit Yargılama, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Ceza Kararnamesi Çalıştayı"na katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Basit Yargılama, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Ceza Kararnamesi Çalıştayı"na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:48 Kaynak: AA
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