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Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir - Son Dakika

Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir

07.06.2021 13:18
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir, System.String[]

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) ilk genel kurulundaki konuşmasında, "Yargı ele geçirilecek bir mevzi, bir makam, bir kurum değildir.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) ilk genel kurulundaki konuşmasında, "Yargı ele geçirilecek bir mevzi, bir makam, bir kurum değildir. Yargı asla el uzatılmaması gereken, göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir anayasal kurumdur" dedi. Genel kurulda Mehmet Akif Ekinci, HSK başkan vekili seçildi.

HSK seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni HSK üyeleri, Adalet Bakanı Gül başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet, ardından Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gül ve heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gül, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeni döneminin ilk günü vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Emanetiniz olan cumhuriyetimizin 100'üncü yılına milletçe emin adımlarla yürürken, aziz milletimiz adına karar veren yargının bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve tarafsız yargı sistemi hukukun üstünlüğüne inanan, adalet teşkilatı ve insan haklarına dayalı hukuk düzeni ile muasır medeniyetlerin, üzerine çıkma hedefine emin adımlarla yürümektedir. Bu düşüncelerle, Zat-ı aliniz ve adalet dağıtma yolunda hayatını kaybeden şehit yargı mensuplarımızı rahmet anıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Ruhunuz şad olsun."'FETÖ'YÜ TEMİZLEYEN ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'Anıtkabir ziyaretinin ardından HSK'da ilk genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, Hakim ve Savcılar Kurulu'nun yeni üye seçiminde Meclis'in iktidar ve muhalefetiyle uzlaşma sağlamasının demokrasi adına çok sevindirici olduğunu belirtti. Gül, "Toplumsal sözleşmemiz olacak olan yeni, sivil anayasa yapımında HSK üye seçiminde gösterilen iyi niyetin, uzlaşmanın, usul ve yöntemin önemli bir yol gösterici misyon olacağına inanıyorum. Gayret ve fedakarlıkla 4 yıl hizmet veren HSK'nın üyelerine iş ve aile yaşamında başarılar diliyorum. Görev süreleri boyunca yargının bağımsızlığı için hassasiyet gösteren ve eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün hakim ve savcı görünümlü teröristlerini yargıdan temizlemek için titizlikle çalışan HSK'nın değerli üyelerine milletimiz ve yargı teşkilatı adına teşekkür ediyorum. HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de aynı sorumluluk bilinciyle terör örgütü FETÖ ile mücadelesini aynı kararlılıkla hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle sürdüreceğine inancımız tamdır. Yine yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını, hakimlik teminatını güçlü bir şekilde koruyacaklarına, yükselteceklerine olan inancım da tamdır" diye konuştu. 'YARGININ TEK İDEOLOJİSİ ADALETTİR'HSK'nın, yargıya olan güvenin korunup sürdürülmesinde çok önemli işlevi olduğunu kaydeden Gül, "Hukuk devletinin olmazsa olmazı da bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Hukuk devleti özünü yargının bağımsızlığında bulur. Yargının bağımsız ve tarafsız oluşu tüm hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Yargı ele geçirilecek bir mevzi, bir makam, bir kurum değildir. Yargı asla el uzatılmaması gereken, göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir anayasal kurumdur. Yargının hiçbir ideolojisi, hiçbir grubu, hiçbir cemaati, taassubu olamaz. Yargının tek ama tek bir ideolojisi vardır o da adalettir" dedi. Bakan Gül, hakim ve savcıların terfi sistemini objektif performans kriteri getirerek yeniden yapılandıracaklarını belirtip, "Burada hedef süreye uyum, kararların yeterli gerekçeyle yazılıp yazılmadığı, isabet oranı, insan haklarına duyarlılık gibi nesnel kriterleri dikkate alındığı bir sistem kurgulayacağız. Adalet hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştıracağız" diye konuştu. EKİNCİ, BAŞKAN VEKİLİ OLDUBakan Gül'ün konuşmasının ardından genel kurul, HSK 1'inci ve 2'nci Daire üyelerinin seçimini gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan seçimde Mehmet Akif Ekinci HSK başkan vekili ve 2'nci daire başkanı olarak seçildi. HSK Birinci Daire başkanı Halil Koç olurken, Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey, Ömür Topaç üye seçildi. İkinci Daire üyeleri ise Sinan Esen, Ergün Şahin, Cumhur Şahin, Aysel Demirel, Bilal Temel oldu.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:  Buğra OLAÇ- Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ANKARA,


Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir
Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hakim ve Savcılar Kurulu, Adalet, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Gül: Yargı ele geçirilecek bir mevzi değildir - Son Dakika


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