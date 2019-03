Bakan Gül: Yargı Reformu Belgemizi Kamuoyu ile Paylaşacağız

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda reform hazırlıklarında nihai noktaya gelindiğini belirterek, "Yargı reformu belgemizi yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Hem yargının hızlanması, adil ve makul sürede yargılamayı bitirmesi, hem de yargıya güvenin arttırılması bizim temel hedefimiz" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'a gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Batman Adalet Sarayı'na geçen Bakan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Baro Başkanı Abdülhamit Çakan ile hakim ve savcılarla biraraya geldi. Adliye ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, yargıda reform hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.



Türk yargı etiği, ilkelerini belirlemek adına, yargı reformunu kamuoyuyla paylaşmak adına nihai noktaya geldiklerini ifade eden Bakan Gül, "Türk yargı sisteminde bir ilk olarak, tüm hakim ve savcılarımızın uyacağı etik ilkeleri belirledik. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda nihai halini verdik. Böylece Türk milleti adına karar veren ve adaletin temeli olan yargının, yargının temeli de hukuk ve tüm yargı mensuplarımızın güveni daha da artırıcı, meslek kurallarına daha uygun bir şekilde davranacakları, mesleğin çıtasını yükseltici ilkelerimizi belirledik. İnsanların yargıya güveni her zaman artmalı. Bu hususta milletimiz adına karar veren, faaliyet gösteren çok onurlu bir meslek mensubu olan arkadaşlarımızın bu konuda etik ilkeleri de belirleme ihtiyacı uzun zamandır konuşuluyordu. Burada son noktaya geldik. Artık tüm hakim ve savcılar bağlayıcı bir şekilde etik kurallara uyacaklar, böylece güven veren adalet duygusunu daha da artması, pekişmesi adına çok önemli bir dönüm noktası olacaktır. Her hakim ve savcı arkadaşımızın bu etik kurallara elbetteki azami bir şekilde zaten uyduklarına biz inanıyoruz, ama etik kuralları daha da ete kemiğe büründürerek, bağlayıcı hale getirerek Türk yargısına, yargı mensuplarımıza güveni daha arttıracak bir gelişme olacaktır. Yargı reformu belgemizi yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Burada da temel yaklaşımımız, güven veren adalet. Hem yargının hızlanması, adil ve makul sürede yargılamayı bitirmesi hem de yargıya güvenin arttırılması bizim temel hedefimiz" dedi.



'TERÖR ŞEBEKELERİ AYIKLANDIKÇA YARGI KENDİ İTİBARINA KAVUŞMAKTADIR'



Bakan Gül, adliyenin kapısından giren vatandaşın adalet ve hakkaniyet dolu duyguyla çıkmasının temel yaklaşımları olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Özellikle yargı içerisinde örgütlenmiş terör şebekeleri ayıklandıkça yargı, yine kendi itibarına kavuşmakta. Her geçen gün bunun sonuçlarını görmekteyiz. Daha önce yargı içerisinde nüfus olmuş şebekeler, cübbeleri içerisinde gizledikleri örgüt mensubiyetini, 15 Temmuz sonrasında hesabını vermektedirler ve yargıdan bunlar temizlendikçe yargı Türk milletine hizmet eder hale, her geçen gün daha da hızlı bir şekilde gelmektedir. O yüzden reformlarımıza hız verdik. Bunlardan biri de 1 Ocak tarihi itibari ile başlattığımız elektronik tebligat uygulaması. Elektronik tebligat uygulaması da yargının hızlanmasını sağlayan önemli çalışmalardan birisi oldu. Ocak ve Şubat ayında 1 milyon 450 bin tebligat, postacı eliyle değil, elektronik tebligat yoluyla muhataplarına ulaşmış oldu. Yani yargı elektronik tebligatla hız kazanmış oldu. Önümüzdeki dönemde bunun meyveleri daha hızlı göreceğiz. Tebligat yapılamaması davayı çok uzatıyor. Şimdi tebligat anında ulaşmış olacak. Hem yargıyı hızlandırmış olacak yargılamayı daha erken sonuçlandıracak hem de vatandaşımız kendisinin haberdar olmadığı konularda ceza aldığı ya da hüküm kurulduğu, yargıya güveni zedeleyen sonuçlardan kurtulmuş olacak. Vatandaşlarımıza elektronik tebligata geçme konusunda tavsiyede bulunuyorum. Tüzel kişilikler ve avukatlar için zorunlu ama vatandaşlarımız da geçmek istedikleri takdirde kendilerine mahkemeden elektronik tebligatla tebligat gidiyor. Bu da hak kayıplarının önlenmesi bakımında önemli bir gelişme."



'ÖZGÜRLÜKLERİ DAHA FAZLA GENİŞLETECEĞİZ'



Bakan Gül, daha sonra AK Parti'nin seçim lokali açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Bakan Gül, Türkiye'de istikrar ve huzurun adresinin, AK Parti olduğunu söyledi. Bakan Gül, terörle sonuna kadar mücadele edileceğini vurgulayarak, şunları ifade etti:



"AK Parti'ye oy vermeyip, başka partilere oy vermeyi düşünen kardeşlerimiz için söylüyorum; diğer partiler neyi vaat ediyor? 'AK Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin.' Bundan başka bir şey demiyorlar. Batmanlılar bir sağdan, bir soldan dayak yedi. Daha önce AK Parti yoktu, faili meçhuller vardı. İnsanlara tepeden bakan bir devlet anlayışı vardı. Baskı vardı, asimilasyon vardı. AK Parti geldi, emeğimizi büyüttü. Yeter mi? Özgürlükleri daha fazla genişleteceğiz. Türkiye'de istikrarın adresi ve teminatı AK Parti'dir. Huzuru bozanlara izin vermeyin. Biz, terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Terörle mücadele yaparken, benim vatandaşıma asla zarar verilmeyecek. Biz, kim ülkenin huzurunu bozuyorsa, onlarla mücadele edeceğiz. Biz istiyoruz ki Batmanlı çocuklarımız dağ yoluna değil, okul yoluna gitsinler. Ellerine kitap alarak okula gitsinler istiyoruz. Biz o yavrularımıza, o gençlerimize güzel gün gelecek vermek için siyaset yapıyoruz. Başkaları okulu değil, dağı adres gösteriyor. Çocuklarımızı uyuşturucu, kaçakçılıktan, kötü alışkanlıklardan ve silahla değil, okula ulaşmasını sağlamak için 31 Mart'ta AK Parti'ye en güçlü desteği vermeye hazır mıyız? Terörle diz çöktürmek, istikrarsızlıkla diz çöktürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizim derdimiz, bir particilik değil memleket meselesidir."



Konuşmanın ardından Bakan Gül ve beraberindekiler, seçim lokalinin açılışını gerçekleştirdi.



