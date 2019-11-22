Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te katıldığı bir açılışta, "Yargı reformu ile Türkiye hukuk sistemi daha adil bir hale gelecek" açıklamasında bulundu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası'nın açılışına katıldı. Bakan Gül açılışta gündemdeki yargı paketi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, "Asayişin iyi olması, hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık gibi istenmeyen fiillerin olmamasını istiyoruz. Bu işler olduğunda da adil bir şekilde makul bir şekilde yargılama ile hak edenin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Yani güçlü bir hukuk sisteminin olması lazım. Yapanın yanına kar kalan bir anlayış hiçbir ülkede yatırımı getirmez. Yatırım; hukuk devleti ne kadar güçlüyse, hukuk, adalet ne kadar güçlüyse orada oluyor. Orada istihdam olur, ekonominin çarkları da daha güvenle döner. Hukuk ne kadar güçlüyse ekonomi de o kadar güçlüdür. Ekonomi ve hukuk iç içe geçmiş kavramlardır. Bu yüzden Türkiye'de bir yargı reformu başlangıcımız var. Her geçen gün bu adımlarla birlikte Türkiye hukuk sistemi daha adil bir hale gelecek. Görmek istemediğimiz birtakım uygulamaların sona erdiği, herkesin hukuka sonuna kadar güvendiği bir ortamı hep birlikte inşa etmeye çalışıyoruz. Eksiklerimizi tamamlayarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Gül açılışı yapılan fabrikanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırırken, "Ülkemizde taş üstüne taş koyan herkesin biz hükumet olarak yanındayız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, yapımı tamamlanan Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası'nın açılışı dualar ve kurdele kesimiyle yapıldı. - GAZİANTEP