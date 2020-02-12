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Bakan Gül: "Yargı reformu strateji belgemizdeki hedeflerden 37 tanesi bugün itibariyle...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:51 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı.
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