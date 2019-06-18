Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, adalet sistemimiz için bir milattır"
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Bakan Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, adalet sistemimiz için bir milattır"

4 dakika önce

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi (CEMRE)" kapanış töreninde konuştu.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi (CEMRE)" kapanış töreninde konuştu.
Bakan Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi, adalet sistemimiz için bir milattır
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Abdulhamit Gül, Güncel
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