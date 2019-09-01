Bakan Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası

Adalet Bakanı Adulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşıdığını söyledi.



Bakan Gül, yarın başlayacak 2019-2020 adli yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk yargısının, hiçbir hukuk devletinde eşi benzeri görülmemiş çok ciddi sınamalardan geçtiğini ifade etti. Yargının bütün ihanet şebekelerine karşı hukuk ve adalet zemininde mücadeleden asla vazgeçmediğini vurgulayan Gül, Türk yargısının, teröre karşı mücadeleyi aynı zamanda bir hak ve özgürlük mücadelesi bildiğini, toplumun yararlarını korumayı, bireyin haklarını korumaktan ayrı görmediğini ifade etti.