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Bakan Gül: "Yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu"
42 dakika önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durdurulduğunu duyurdu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durdurulduğunu duyurdu.
Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak; evde kalalım, riski azaltalım" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:49 Kaynak: İHA
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