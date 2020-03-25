Bakan Gül: Yargılamalara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu - Son Dakika

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Bakan Gül: Yargılamalara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu
38 dakika önce
ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de kabul edilen kanunla, yargılamalara ilişkin bütün sürelerin 30 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıkladı.
ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM'de kabul edilen kanunla, yargılamalara ilişkin bütün sürelerin 30 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıkladı.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak; evde kalalım, riski azaltalım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:53 Kaynak: DHA
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