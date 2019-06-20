Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Yargısal faaliyetin ideal bir şekilde gerçekleştirilmesinin liyakatli hakim ve savcılar...
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Bakan Gül: "Yargısal faaliyetin ideal bir şekilde gerçekleştirilmesinin liyakatli hakim ve savcılar...

2 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış törenine katıldı.
Bakan Gül: Yargısal faaliyetin ideal bir şekilde gerçekleştirilmesinin liyakatli hakim ve savcılar...
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:54 Kaynak: AA
Abdulhamit Gül, Güncel
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