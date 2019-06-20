Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Yargıtay tüm milletimizin adaletin tecellisi anlamında gözünü diktiği önemli bir...
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Bakan Gül: "Yargıtay tüm milletimizin adaletin tecellisi anlamında gözünü diktiği önemli bir...

41 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış törenine katıldı.
Bakan Gül: Yargıtay tüm milletimizin adaletin tecellisi anlamında gözünü diktiği önemli bir...
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Abdulhamit Gül, Güncel
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