Bakan Gül: "Yargıtay tüm milletimizin adaletin tecellisi anlamında gözünü diktiği önemli bir...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" açılış törenine katıldı.
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