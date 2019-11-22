Son Dakika Haberleri: Bakan Gül: "Yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor"
Son Dakika Genel Bakan Gül: 'Yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor' - Son Dakika

Bakan Gül: "Yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor"

6 saat önce

Bakan Gül: "Yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor"GAZİANTEP - Gaziantep'te açılışı yapılan bir ambalaj fabrikasının açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yapılan yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor" dedi.

Bakan Gül: "Yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor"

GAZİANTEP - Gaziantep'te açılışı yapılan bir ambalaj fabrikasının açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yapılan yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor" dedi.

Bir dizi temas ve açılışlar nedeniyle Gaziantep'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ambalaj tesisinin açılışını yaptı. Açılış töreni öncesinde konuşan Bakan Gül, yapılan yeni yatırımların önemine vurgu yaparak, devletin her anlamda vatandaşın arkasında, destekçisi olduğunu söyledi. Yatırımların ülkedeki huzur ve güven ortamını gösterdiğini belirten Gül, "Bu yatırımlar Türkiye'de güvenliğin, huzurun olduğunu ifade ediyor. Bu ülkede taş üstene taş koyan kim olursa olsun biz hükumet olarak, yerel yönetimler olarak onların yanındayız. Her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz 82 milyon olarak bir aileyiz. Devlet her şekilde vatandaşının yanındadır. Akşam evine hırsız girdiğinde de, dolandırıldığında da yada bir fabrika açılışında da devlet vatandaşının yanındadır. Biz her zaman sizin asayişiniz, güvenliğiniz, emniyetiniz ve adaletiniz noktasında bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Gül: Yeni yatırımlar Türkiye'de güvenlik ve huzurun olduğu anlamına geliyor

Gaziantep, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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