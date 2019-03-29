Bakan, Havadaki Kaosun Tekrarlanacağını Böyle Anlattı: 'Herkesi Mutlu Edemeyiz'
32 dakika önce
ALMANYA'da geçen yaz hava taşımacılığında yaşanan sorunların bu yıl da devam etmesi bekleniyor.
ALMANYA'da geçen yaz hava taşımacılığında yaşanan sorunların bu yıl da devam etmesi bekleniyor. Binlerce yolcunun iptaller ve gecikmeler yüzünden havaalanlarında yaşadığı manzaların tekrarlanması bekleniyor. Hamburg'da düzenlenen ve Federal Ulaştırma Bakanı
Andreas Scheuer'in katıldığı toplantıda alınacak önlemler ele alındı. Ancak toplantı sonrası açıklama yapan Federal Ulaştırma Bakanı Scheuer'in sözleri sıkıntılar yaşayabileceğine işaret etti.
HANGİ ÖNLEMLER ALINDI
Bakan Scheuer "Alınan önlemlerle geçen yıla göre durum daha iyi. Ancak uçak iptalleri ve gecikmelerin bu yıl da yaşanması söz konusu. Herkesi mutlu etme durumumuz yok" dedi. Lufthansa bu yıl için filosuna 37 ek uçak, Condor ise 7 uçak ekledi. Her iki şirket de yüksek talebi karşılamak ve sorunları aza indirmek için seferlerini artıracak. Ayrıca 15 havaalanında üç bin yeni eleman görevlendirilerek güvenlik kontrolleri, bagaj yüklemeleri ve diğer hizmetlerde çalışanların sayısı artırılacak
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:07
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