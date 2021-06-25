Bakan Hulusi Akar'ın Malatya ziyareti - Son Dakika

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, belediye ziyaretin ardından Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Kent Müzesini gezdi. Kent Müzesi tarihi hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bilgiler aktaran Başkan Gürkan, Osmanlı Padişahı 2'nci Abdulhamit döneminde yaptırılan ve uzun yıllar askerlik şubesi olarak hizmet veren tarihi binanın Milli Savunma Bakanlığı tarafından Belediyeye devredildiğini belirtti. Belediyeye devri ile birlikte başlattıkları restorasyon çalışmalarının aslına uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Gürkan, amaçlarının ildeki tarihi mekanların gelecek nesillere aslına uygun bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Hulusi Akar'a günün anısına çeşitli hediyeler verdi. - MALATYA