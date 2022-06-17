Bakan Hulusi Akar, Yunan parlamentere "Sen kavga etmek istiyorsun" sözlerinin perde arkasını anlattı - Son Dakika
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Bakan Hulusi Akar, Yunan parlamentere "Sen kavga etmek istiyorsun" sözlerinin perde arkasını anlattı

17.06.2022 14:52

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO ortak toplantısında "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" gibi küstah sözler söyleyen Yunan parlamentere "Siz kavga etmek istiyorsunuz. Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyinde işgalci değildir" sözleriyle karşılık vermişti. Toplantıda yaşanan gerilim hakkında konuşan Bakan Akar, "Çok seçilmiş nazik, diplomatik bir dille kimseyi tahrik etmeden brifing verdik. Onlar ise mesnetsiz soru ve yorumlarıyla toplantıyı amacından uzaklaştırmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısında Türkiye aleyhinde söylemlerde bulunan Yunan parlamenterlere sert tepki göstermişti.

AKAR'DAN "KIBRIS'IN KUZEYİNDE İŞGALİNİZ SÜRÜYOR" SÖZLERİNE TEPKİ

Litvanyalı ve İspanyol milletvekillerinin Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO bağlamındaki sorularına cevap veren Akar, Yunan bir parlamenterin sorusu sırasında " Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" ifadesini kullanması üzerine sert tepki göstererek, şunları söylemişti;

"Kıbrıs'ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyinde işgalci değildir. Orada 1974'e kadar katliamlar, darbeler yapıldı. Rumların dahil hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974'te Barış Harekatı'nı yaptık. 1974'ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış, huzur içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yanlı olmamak lazım. 2014'te BM'nin Annan Planı'nı çözüm olsun diye tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi."

YUNAN PARLAMENTERLERLE YAŞANAN OLAYIN DETAYLARINI ANLATTI

Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan parlamenterle yaşanan gerilimin perde arkasını da anlattı.

Bakan Akar şu ifadeleri kullandı;

"Çok seçilmiş nazik, diplomatik bir dille kimseyi tahrik etmeden brifing verdik. Brifingimizin özü de şuydu: Türkiye ile Yunanistan arasında sorun var mı? Var. Nasıl çözülür? Konuşarak. Bununla ilgili istişari, ayrıştırma usulleri ve güven artırıcı önlemler görüşmeleri var. Konuşarak bu problemleri çözebiliriz' dedik. Onlar ise mesnetsiz soru ve yorumları ile gayet olumlu giden toplantıyı amacından uzaklaştırmaya çalıştılar."

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