Bakan Hulusi Akar, Yunanistan'ın yeni planları hakkında çok sert konuştu: Bunlar boş hayaller - Son Dakika

Taliban hükümetinin yeni başbakanı ilk kez konuştu! Tüm dünyaya çok net bir mesajı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na bir videolu bir mesaj gönderdi. Ege'nin barışın sembolü olduğunu söyleyen Erdoğan, yaşananların bir trajedi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın planını açıkladı. Kara sularını 12 mil genişleterek hava sahasının da sınırını genişletmek istediğini belirten Akar, "Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir. KKTC'nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." sözlerine yer verdi.

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