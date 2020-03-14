Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli - Son Dakika

Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli

17 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri duyururken bir ifadeyi üstüne basa basa söyledi. Bakan Koca, "Önümüzdeki 4-5 hafta son derece önemli. Yurt dışına gidiş dönüş uyarımızda kesinlikle ısrarcıyız. Mümkünse hiçbir ülkeye gitmeyelim" dedi.

Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 200 bine yakın insana bulaşırken 5 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'yi de tehdit ediyor. 14 Mart 2020, saat 08.50 itibariyle Türkiye'de kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan hasta sayısı; 5. Salgın sonucu Türkiye'de henüz ölüm gerçekleşmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ölümlerin yaşanmaması adına uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Twitter hesabından bir dizi paylaşımlarda bulunan ve salgına dair son gelişmeleri aktaran Koca, bir hususta üstüne basa basa uyarılarda bulunuyor: Önümüzdeki 4-5 hafta çok önemli. Zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkılmamalı. Yurt dışından gelenler kalabalığa karışmamalı, evde kendisini karantinaya almalı.

"TEDBİRLERİ NE KADAR SIKI TUTARSAK, TEHDİT O KADAR ZAYIFLAR"

Bakan Koca, son 24 saatte Avrupa'da yaşanan yeni vakalara ilişkin detayları da paylaştı. Bakan, " İspanya: 825, Hollanda: 111, Danimarka: 232, İtalya: 2.651, Belçika: 47, Norveç: 85, Avusturya: 179, Fransa: 591, Almanya: 802. Gidiş-dönüş yasak kapsamını genişletiyoruz. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, şu şekilde devam etti:

ABD, 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koyarken, Türkiye konusunda kaygısı yok. Riskli ülke listesinde yer almıyoruz. Tabi, bu süreçte, eskisi kadar konuksever olmayabiliriz. Kapımız, dünyadan her gelene açık değil. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar.

ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 HAFTA ÇOK ÖNEMLİ"

Önümüzdeki 4-5 hafta son derece önemli. Bu dönemde virüsten korunma kurallarını çok sıkı bir şekilde uygulamak zorundayız. Bunu yaparsak tablo değişecektir.

Yurt dışına gidiş dönüş uyarımızda kesinlikle ısrarcıyız. 1 seyahat, 1 kişi ve 1 tek risk değildir. Sonucu 82 milyonu etkileyebilecek bir risktir. Mümkünse hiçbir ülkeye gitmeyelim. Yurt dışındaysak orada tedbir alalım. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:00 
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