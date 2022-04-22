Bakan: İtalya 2023'e Kadar Rus Doğalgazından "Neredeyse Tümüyle Bağımsız" Olacak - Son Dakika
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Bakan: İtalya 2023'e Kadar Rus Doğalgazından "Neredeyse Tümüyle Bağımsız" Olacak

22.04.2022 10:56
Bakan: İtalya 2023'e Kadar Rus Doğalgazından "Neredeyse Tümüyle Bağımsız" Olacak

ROMA, 22 Nisan (Xinhua) -- Perşembe günü İtalyan medyasında çıkan haberde İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nin, ülkenin 2023 yılının ikinci yarısına kadar Rusya doğalgaz ithalatından "neredeyse tamamen bağımsız olmaya başlayabileceği" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Xinhua'nın iletişime geçtiği Cingolani'nin ofisi, bakanın İtalyan gazetesi La Stampa'da yer alan demecini teyit etti.

Bu, Ukrayna krizinden önce doğalgaz tedarikinin yüzden 40'ından fazlasını Rusya'dan ithal edilen İtalya açısından son derece hızlı bir değişim olacak.

Diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte hareket eden İtalya, Rusya'ya Ukrayna'daki askeri operasyonu nedeniyle kapsamlı yaptırımlar uygulamaya başladı. Ancak yaptırım rejimi, doğalgaz ithalatını kapsamıyor.

Cingolani, yaptığı açıklamada hükümetin, mevcut tedarikçilerden ithalatı en üst düzeye çıkarıp yeni doğalgaz anlaşmaları imzalayarak ve ülkenin sıvılaştırılmış doğalgazı tekrar kullanılabilir gaz haline dönüştürmeye yönelik bir süreç olan yeniden gazlaştırma kapasitesini artırarak Rusya'dan yapılan doğalgaz ithalatının büyük oranda azaltabileceğini dile getirdi.

Son haftalarda Cezayir'le yeni bir doğalgaz tedarik anlaşması yapan İtalya; Mısır, Kongo Cumhuriyeti ve Angola'yla da daha küçük kapsamlı anlaşmalar imzaladı.

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Doğalgaz, İtalyan, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Bakan: İtalya 2023'e Kadar Rus Doğalgazından 'Neredeyse Tümüyle Bağımsız' Olacak - Son Dakika


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