Bakan Kacır, milli gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntüyü paylaştı - Son Dakika
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Bakan Kacır, milli gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntüyü paylaştı

27.06.2023 23:38

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli gözlem uydusu İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntüyü paylaştı. Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli gözlem uydusu İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntüyü paylaştı.

"GÖREVİNİ BAŞARIYLA İCRA EDİYOR"

Bakan Kacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor. İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntü" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kacır, milli gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntüyü paylaştı

DÜNYANI HER YERİNDEN GÖRÜNTÜ ELDE EDEBİLECEK

Uydu, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye'ye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.

Öte yandan, İMECE ile aynı rokette 4'ü Türkiye'nin olan 50 uydu daha uzay yolculuğuna çıktı. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatıldı.

Kaynak: DHA
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Mehmet Fatih Kacır, TOGG, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bakan Kacır, milli gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntüyü paylaştı - Son Dakika


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