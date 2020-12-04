- Bakan Karaismailoğlu: "100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybı 2003 yılında 5,72 iken 2019 yılında 1,21 oldu. - Son Dakika

- Bakan Karaismailoğlu: "100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybı 2003 yılında 5,72 iken 2019 yılında 1,21 oldu. 10 bin taşıt başına düşen can kaybı 2003 yılında 4,43 iken 2019 yılında 0,87 oldu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybı yüzde 79 oranında azaldı"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybı 2003 yılında 5,72 iken 2019 yılında 1,21 oldu. 10 bin taşıt başına düşen can kaybı 2003 yılında 4,43 iken 2019 yılında 0,87 oldu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı bir açıklamayla yeni yapılan yollar ve yatırımlar sayesinde ulaşımda emniyeti en üst düzeye taşıdıklarını belirterek, yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarının rakamlara da yansıdığını söyledi.

"100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybı yüzde 79 oranında azaldı"

Ulaşımda önceliklerinin her zaman insan hayatı ve yüksek emniyet olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde 18 yılda yaptığımız toplam 28 bin kilometrelik bölünmüş yollarla taşıt hareketliliği yüzde 160 oranında artarken; 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybı yüzde 79 oranında azaldı" ifadelerini kullandı.

"Otoyol uzunluğumuz 2003 yılında 6 bin kilometre iken 2020 yılında otoyol uzunluğumuzu 28 bin kilometreye çıkardık"

Toplam yol ağının 68 bin kilometre olduğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Otoyol uzunluğumuz 2003 yılında 6 bin kilometre iken 2020 yılında otoyol uzunluğumuzu 28 bin kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollar, toplam yol ağımızın yüzde 40'ını oluşturmasına karşın bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet verecek. Ortalama hızımızı da 40 kilometre den 88 kilometreye çıkardık" aktarımında bulundu.

"Taşıt sayısı yaklaşık 3 kat artmasına rağmen trafikte can kaybı sayısı azaldı"

Türkiye'de 2003 ve 2019 yılları arasında ulaşımdaki taşıt hareketliliğinin 52,3 milyardan 135,5 milyara yükseldiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Taşıt sayısı yaklaşık 3 kat artmasına rağmen trafikte can kaybı sayısı azaldı" değerlendirmesinde bulunarak, yolun da yolculuğun da güvenli olduğuna vurgu yaptı.

"100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybı 2003 yılında 5,72 iken 2019 yılında 1,21 oldu. 10 bin taşıt başına düşen can kaybı 2003 yılında 4,43 iken 2019 yılında 0,87 oldu"

Ulaşımda hayata geçirilen yenilikçi ve teknoloji odaklı çözümlerin, emniyeti en üst düzeye taşıdığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybı 2003 yılında 5,72 iken 2019 yılında 1,21 oldu. 10 bin taşıt başına düşen can kaybı 2003 yılında 4,43 iken 2019 yılında 0,87 oldu" açıklamasında bulundu.

Trafikte 2003 ve 2019 yılları arasında atılan adımların sonuçlarına değinen Bakan Karaismailoğlu, yapılan çalışmalarla elde edilen olumlu sonuçların rakamlara da yansıdığına dikkat çekerek, "2003 - 2019 trafikteki taşıt sayısı ve can kaybı oranlarına bakıldığında; 2003 yılında taşıt sayısı 8 milyon 903 bin 840 iken can kaybı 8 bin 1 kişi oldu. 2019 yılında taşıt sayısı 23 milyon 156 bin 975 iken can kaybı 5 bin 473 oldu" diye konuştu.