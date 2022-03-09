Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "1915 Çanakkale Köprüsü ecdada saygı, geleceğe armağandır" - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: "1915 Çanakkale Köprüsü ecdada saygı, geleceğe armağandır"

09.03.2022 11:14

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü ecdada saygı, geleceğe armağandır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü ecdada saygı, geleceğe armağandır. Biliyorsunuz köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'imizin 100. yılını, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin akıllı hareketlilik ve ulaşımın dijitalleşmesi alanındaki kapsamlı ve geniş içerikli etkinliği olarak bilinen SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı. Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'nda (BTK) düzenlenen zirvede konuşan Bakan Karaismailoğlu, akıllı ulaşım noktasında Türkiye'nin attığı adımlardan bahsetti. Türkiye'nin tüm ulaşım alt yapısının AUS stratejileri ile daha dinamik, güvenli ve çevreci bir yapıyla uyum içerisinde yönetilmeye hazır olduğunu açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Strateji Belgemiz ve Eylem Planımız ışığında akıllı ulaşım sistemleri ile seyahat sürelerini azaltıyor, trafik güvenliğini artırıyor, mevcut yol kapasitelerini daha etkin ve daha verimli kullanıyor, enerji verimliliğini artırarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor ve çevreye verilen zararları azaltma yolunda çok önemli mesafeler kat ediyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki çalışmalarımızla trafik canavarını tarihe gömdük. Yollarımızda taşıt hareketliliği yüzde 170 artarken, can kaybı yüzde 82 azaldı. Yani 100 milyon taşıt-km başına can kaybı 5.72'den 1.07'ye düştü. Akıllı ulaşım sistemlerinin etkin bir biçimde kullanıldığı projelerimizle sadece milletimizin güvenle seyahatine hizmet ederken, aynı zamanda sanayici ve ihracatçılarımızın lojistik kabiliyetlerini de güçlendirdik, maliyetlerini düşürdük, karbon salınımı azalttık. Türkiye'de karayollarında akıllı ulaşımın güçlü temellerini attık" dedi.

"MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU GÜZERGAHINI 40 KİLOMETRE KISALTACAK"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ulaşımda avantajlarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, köprünün Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracağını vurgulayarak, "18 Mart tarihinde açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile bölgeye yeni yatırım ve istihdam fırsatları sağlarken, akıllı ulaşım altyapısı ile sürüş güvenliğini azami seviyelere taşıyacağız. 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek köprümüz, açılışı ile birlikte dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu güzergahını 40 kilometre kısaltacak. 'En'lerin projesi 1915 Çanakkale Köprüsü ise Lapseki- Gelibolu arasındaki feribot seferi ile saatler süren geçiş süresini sadece 6 dakikaya indirecek. Atalarımızın kanlarıyla sulanmış Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vuracak" ifadelerini kullandı.

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ECDADA SAYGI, GELECEĞE ARMAĞANDIR"

1915 Çanakkale Köprüsü'nün barındırdığı anlamlardan da bahseden Karaismailoğlu, köprünün dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacağını belirterek, "1915 Çanakkale Köprüsü ecdada saygı, geleceğe armağandır. Biliyorsunuz köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'imizin 100. yılını, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kulelerin kırmızı beyaz rengi de al bayrağımızı. Deniz seviyesinden yüksekliği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı, savaşın kaderini değiştiren 16 metrelik top mermisinin figürü ile birlikte 334 metreye ulaşan kule yüksekliği ile köprümüz dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Milli refahı artıran yatırımlarımızla ve projelerimizle her hanenin gelirine katkı sunduğu, bütünsel kalkınmanın tesisine imkan veren yaklaşımlarla çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, yürüttükleri akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılmasının ana hedefinin vatandaşların günlük hayatındaki ulaşım aktivitelerini kolaylaştırmak, insanları yormadan onlara rahat, hızlı, ekonomik ve konforlu bir seyahat sağlamak olduğunu açıkladı.

SUMMITS 3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi, farklı etkinlikler ve çalışmalarla yarın da devam edecek. Zirve hakkında bilgilere www.auszirvesi.org adresinden ulaşılabiliyor.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İbrahim Çakmak/ İHA)

Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü ecdada saygı, geleceğe armağandır
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü ecdada saygı, geleceğe armağandır
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü ecdada saygı, geleceğe armağandır

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1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl görüntüsüyle boğaza renk kattı 1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl görüntüsüyle boğaza renk kattı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu: '1915 Çanakkale Köprüsü ecdada saygı, geleceğe armağandır' - Son Dakika


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