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Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek

11.11.2021 13:24
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Zeytinburnu'nda Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılışına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Zeytinburnu'nda Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu, "İki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenini gerçekleştireceğiz" dedi.

Açılışa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şehirlerimizin tarihiyle kültürel dokusuyla ve doğa ile uyumlu şekilde geliştirilmesi önceliğimizdir. Bu nedenle de belediyecilik hizmetlerine ayrı bir önem veriyoruz. Hiç şüphesiz belediyecilikte başarının yolu, halkla iç içe olmaktan geçiyor. Bugüne kadar ideolojiye değil, insana hizmet etmek için çalıştık. Bu sayede de milletimizle aramıza kimse giremedi. Şu an Bakanlığımız ile Zeytinburnu Belediyemizin ortak çalışması neticesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Marmaray Zübeyde Hanım Parkı da malum zihniyetin durdurduğu projelerden biriydi" diye konuştu.

"MARMARAY İSTANBUL KENT İÇİ ULAŞIMININ ANA HATLARINDAN BİRİ OLDU"

Marmaray güzergahının üstü kapatılarak elde edilen alanın park ve dinlenme alanı olarak hizmet vermesi amacıyla 17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara başlandığını kaydeden Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak işin bir kısmı yapıldıktan sonra çalışmalar mevcut İBB yönetimi tarafından maalesef durduruldu. Sonrasında Zeytinburnu Belediyemiz devreye girdi. Belediye Başkanımız gerekeni yaptı. Kalan kısımları hızla bitirdi. Marmaray bugün, Halkalı- Gebze arasında 80 kilometrelik parkurda bulunan 43 istasyonu 108 dakikada tamamlayarak İstanbul'un kent içi ulaşımının ana hatlarından biri oldu."

"HİZMETTE OLDUĞU 8 YIL İÇİNDE TAŞIDIĞI YOLCU SAYISI 607 MİLYONA ULAŞTI"

Hızlı, konforlu, hava şartlarından etkilenmeyen, kesintisiz ulaşımın adresinin İstanbullu vatandaşlar için Marmaray olduğunu kaydeden Bakan Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'un kent içi ulaşımının omurgasıdır. Birkaç gün önce gördük. 5 Kasım'da Marmaray'ı kullanan yolcu sayısı rekor kırdı. Bir günde 567 bin 169 yolcu, 6 Kasım'la birlikte iki günde toplam 1 milyon 115 bin yolcu Marmaray ile işlerine, sevdiklerine ulaştırıldı. Hizmette olduğu 8 yıl içinde taşıdığı yolcu sayısı ise 607 milyona ulaştı.

"PROJELERİMİZİ BİTİRMEYE ODAKLIYIZ"

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Hizmet söz konusu olduğunda biz yetinmiyoruz. Daha iyisini, daha konforlusunu, daha hızlısını planlıyor, yapıyoruz. 80 km uzunluğundaki parkurda hizmet veren Marmaray banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü Metrosu'nun ardından İstanbul şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı hatta çalışmalara da devam ediyoruz. Halkımız suyu getireni de testiyi kıranı da çok iyi görüyor. Biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Biz hizmete odaklayız, projelerimizi bitirmeye odaklıyız."

"BİR HAYALİMİZİN DAHA GERÇEĞE DÖNMESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI"

Bakan Karaismailoğlu, "İki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü son Tabliye Yerleştirme törenini gerçekleştireceğiz. 2 bin 23 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, 'Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' olacak. Feribot hareket ettikten sonra 30 dakika sürse de kuyrukta geçen veya hava durumuna göre saatler sürebilen Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya indiriyoruz. 18 Mart 2022'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprümüzü ve 100 km ilk Malkara Çanakkale otoyolunu açacağız" dedi

Bakan sözlerini şöyle noktaladı:

"Dün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü vesilesiyle tüm yurtta andığımız, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın adıyla birlikte hizmete giren parkımız tüm Zeytinburnu ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

UZUN YILLARDIR UĞRAŞTIĞIMIZ BİR PROJENİN AÇILIŞINI YAPTIK

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Milli ağaçlandırma gününde Zeytinburnu Belediyesi için çok önemli ve uzun yıllardır uğraştığımız bir projenin açılışını yaptık. Bu parkın yapımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında yapımına başlamıştı. Ancak tamlayamadılar. Tamamlamak bize nasip oldu. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 34 bin metre karelik yeni bir yeşil alan kazandık. Bin metre yürüyüş yolu, spor ve dinlenme alanlarıyla yepyeni bir nefes alanı vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Arısoy sözlerine şöyle sonlandırdı:

"Bu alan iki yıl boyunca çok kötü durumdaydı. Kamuoyuna yansıyan olaylar oldu. Bu çevrede oturan insanlar çok rahatsız oldu. Bu alan çöplüğe dönmüş durumdaydı. Resmi yazıyı aldıktan sonra hızla bu alan için çalışmalara başladık."


Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek

1915 Çanakkale Köprüsü, Zeytinburnu, Çanakkale, Marmaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek - Son Dakika
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