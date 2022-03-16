Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2) - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)

16.03.2022 20:23
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEKİ TÖREN HAZIRLIKLARINI İNCELEDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden otobüs ile Asya yakasından Avrupa yakasına geçerek, 18 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı köprünün tören alandaki...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEKİ TÖREN HAZIRLIKLARINI İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden otobüs ile Asya yakasından Avrupa yakasına geçerek, 18 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı köprünün tören alandaki son hazırlıkları inceledi. Lapseki yakasındaki şantiye alanında brifing alan Bakan Karaismailoğlu, beraberinde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve basın mensuplarıyla birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nden otobüs ile Asya yakasından Avrupa yakasına geçti. Bakan Karaismailoğlu, geçiş sırasında cep telefonuyla köprünün son halini görüntüledi.18 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışın yapılacağı Gelibolu gişelerindeki tören hazırlıklarını inceleyen Bakan Karaismailoğlu, "Köprümüz açılışa hazır. 18 Mart Cuma gününü bekliyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlıyor. Tabii bu gurur vesilesi bir proje, dünyanın en nitelikli, en teknolojik işlerinden bir tanesi ve 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü. Köprümüzün, planlandığından 1 buçuk yıl önce bitirilmesinin ekonomiye 411 milyon Euro faydası var. Yine bu köprü yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek. Bölgenin ve ülkemizin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak. Üretimde, istihdamda, sanayideki gelişmelere ivme kazandıracak çok önemli bir iş. İnşallah bunu bütün dünyanın hizmetine cuma günü hep birlikte sunacağız. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gurur duyacağı, en nitelikli işlerden bir tanesi" dedi.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,


Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2)
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1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, 18 mart, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi (2) - Son Dakika
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