Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulesine çıkıp, incelemede bulundu - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulesine çıkıp, incelemede bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki 318 metre yüksekliğe sahip kulesine çıkarak, incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulesine çıkıp, incelemede bulundu, System.String[]
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki 318 metre yüksekliğe sahip kulesine çıkarak, incelemelerde bulundu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere Çanakkale'ye geldi. Havayoluyla kente gelen Bakan Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiindeki şantiye alanında çalışmaların son durumuyla ilgili brifing aldı. Ardından köprünün 318 metre yüksekliğindeki kulesine çıkarak, incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir de eşlik etti.

Asansöre binerek 318 saniyede 318 metre yüksekliğindeki kulenin en üst noktasına çıkan Bakan Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Şu anda Çanakkale'deyiz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule ayaklarının en üst noktasındayız. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri bir sembol. Çelik ayaklar, 3'üncü ayın 18'ini simgeleyecek şekilde 318 metre olarak tasarlandı projemiz. Dünydada bu tür köprülerde çelik ayak olarak en yüksek köprü. Yine iki çelik ayak arası uzunluğu da 2023 metre olarak dünyanın en büyük köprülerinden bir tanesi. Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz. Şuanda bu proje dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. İnşallah bittiğinde vatandaşımıza büyük hizmetler sağlayacağız. Ülkemizin, dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. Köprünün orta açıklığı 2023 metre, köprünün tamamı 4 bin 600 metre uzunluğunda. Yine Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol projesi de bu projenin içerisine dahil. Malkara-Çanakkale arası 101 kilometre. Daha önce 1,5 saat süren yolculuklar bu projeler tamamlandığında 6 dakikaya düşecek. Hem otoyol üzerindeki incelemelerimizi yaptık, hem de köprü üzerindeki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Arkaşlarımızla, çalışanlarımızla birlikte oluyoruz. Onlara güç, moral, motivasyon veriyoruz. İnşallah hedefimiz 2022'nin 18 Mart'ında bu köprüyü vatandaşımızın hizmetine sunmak. Şuanda biz Anadolu Yakası tarafındaki ayak üzerindeyiz. Karşıda diğer köprü ayağı görünüyor. Kedi yolları için kılavuz halatlarımız çekildi. Yakında kedi yolları yapılacak. Ana halatlar çekildikten sonra tabliyelerin montajına başlayacağız" dedi.Bakan Adil Karaismailoğlu, kuledeki incelemesinin ardından şantiye alanında ise şöyle konuştu: "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5. kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6. kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız. Osmangazi Köprüsü'nü açtık, çalışıyor. İstanbul- İzmir Otoyolu çalışıyor. Adeta Marmara Denizi'ni, Marmara Bölgesi'ni bir altın kolye gibi işliyoruz. Bunlar ülkemiz için, dünya için çok değerli projeler. Hem ulaşım hem de mühendislik açısından bütün gıpta ile baktığı adeta ders olarak okutulabilecek projeler. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte olduk. Onlara moral, motivasyon, güç kuvvet ve hem de ne aşamada olduğumuzu görmek için sabah erken saatlerden beri buradayız. Köprü arkamızda. Şu anda kılavuz halatlar çekiliyor. Peşinden kedi yolları hizmete girecek. Peşinden ana halatların imalatları tamamlanacak. Onun peşinden de tabliyelerimizi yerleştirip inşallah 18 Mart 2022'de burayı faaliyete almak için çalışmalar düzgün şekilde devam ediyor."'HER GÜN GÜNLÜK İZLİYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, köprünün 45 metre genişliğinde olacağını ifade ederek, "Sabırsızlıkla projemizi takip ediyoruz. Her gün günlük izliyoruz. Herhangi bir aksama yok. Boğaz trafiği de devam ediyor. Bazen imalatlarımız için boğazı trafiğe kapattığımız saatler oluyor. Bunlar sadece saatlerle kısıtlı. İnşallah 18 Mart 2022'de dünyanın gözü önünde hep beraber burayı açacağız. Bu projeler çok önemli. Bu projelerde çalışmak, yönetmek ayrı bir değer. Biz de bunun kıymetini biliyoruz. İnşallah gelecek nesillere çok örnek projeler olacak. İnşallah buraya sık sık geleceğiz. Bugün kılavuz halatların çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda ana halatların imalatına geçilecek" dedi.İNCELİKLİ TASARIM1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı- beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAKProje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.

- Çanakkale

1915 Çanakkale Köprüsü, Adil Karaismailoğlu, Çanakkale, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulesine çıkıp, incelemede bulundu - Son Dakika

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