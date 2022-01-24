Bakan Karaismailoğlu: 2 gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız ama tedbirlerimizi aldık - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bolu geçişinde yolların tamamının açıldığını belirterek, "Türkiye genelinde yüzde 99 tamamına yakın kısmında trafiğimiz açıktır. 2 gün daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız ama bütün tedbirlerimizi aldık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu karla mücadele çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaret etti. Karayolları yetkililerinden çalışmalar ve yolların durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra açıklamada bulundu. Bakan Karaismailoğlu, zorlu iklim koşullarında ekiplerin canla başla mücadele ettiğini belirterek, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağında işletme yapıyor. Yol ağımızın tamamına yakını şu anda aktif halde çalışıyor. Bütün Türkiye genelindeki yol ağını açık tutabilmek için 11 bin tane araç ve ekipman ile 13 bin çalışma arkadaşımız ile birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. Son günlerde ülkemizdeki bu iklim koşulları son yıllarda yaşamadığımız bir şey. O yüzden karla mücadele çok öne çıktı. Özellikle dün akşam itibariyle İstanbul- Ankara arasında sıkıntılı bir süreç yaşadık. Tabii Bolu Dağı'nda arkadaşlarımız son 48 saattir adeta hiç uyumadan vatandaşımızın emniyetli ulaşımı için yoğun bir mücadele vermekteler" dedi.