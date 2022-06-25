Bakan Karaismailoğlu: 20 yıldır ülkemizin kaderini birilerinin eline bırakmadık - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: 20 yıldır ülkemizin kaderini birilerinin eline bırakmadık

25.06.2022 14:05
Bakan Karaismailoğlu: 20 yıldır ülkemizin kaderini birilerinin eline bırakmadık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Haydarpaşa Gar Sahasına 3 hatlı giriş, 4 adet peron hattı ve 210 metre uzunluğunda 3 adet yolcu peronu, kuşak hattı, liman bağlantı hattı ve liman bölgesinde oluşturulacak gara hat imalatı yapacağız. Nasıl ki 20 yıldır ülkemizin kaderini birilerinin eline bırakmadıysak, 20 yılda asırlık hizmeti ortaya koyduysak. Ortaya koyduğumuz projelerimizi hayata geçirirken de sadece ve sadece vatandaşlarımızı düşündüğümüzü bilmenizi istiyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bugün Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı'nda incelemede bulundu. Karaismailoğlu, devam eden arkeolojik kazı çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

"BU BÖLGENİN TİCARİ BİR MERKEZ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Çalışmalar sırasında Khalkedon (Kalkedon) şehrine ait olduğu düşünülen tarihi yapılar çıktı. İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından peron araları ve çevresinde yapılan kazılarda Osmanlı, Roma, erken ve geç Bizans dönemi yapı temellerine rastlandı. Haydarpaşa Garı'nın sadece İstanbul'un tarihi açısından değil tüm Türkiye'nin tarihi açısından değeri bulunuyor. Haydarpaşa Gar Binasındaki restorasyon çalışmalarımız titizlikle devam ederken gar sahasındaki arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla kadar uzanan, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait yaygın mimari kalıntılar ile milattan önce 5'inci, Milattan sonra 7'nci yüzyıllar arasındaki dönemlere ait yaklaşık 12 bin adet sikke, cam ve seramik gibi eserler ortaya çıkarıldı. Mimari kalıntılar arasında, liman arkası yapılar olarak tanımlanan dükkanlar, konutlar, sosyal dokunun bir parçası olan kilise ve hamam kalıntılarına ulaşıldı. Çok büyük sayıda sikke bulunması bu bölgenin ticari bir merkez olduğunu göstermektedir" dedi.

"ARKEOPARK KONSEPTİ VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ GELİŞTİRİLECEK" Peronlar ve peron hatları bölgesinde arkeolojik kazıların yüzde 95'inin tamamlandığından ve mevcut çalışmalarından bahseden Bakan Karaismailoğlu, "Kalıntıların Rölöve alım çalışmalarına başlanmıştır. Tüm eserler temizlenerek dökümante edilmekte, arşivlere kaydedilmekte ve İstanbul Arkeoloji Müzesine taşınmaktadır. Arkeolojik buluntulara zarar vermeden ve alanın tarihi kimliğinin korunmasını sağlayacak şekilde hat ve peron yerleşimini revize ettik.  Alanın tarihi ve kültürel miras kimliğinin korunması, ortaya çıkarılan arkeolojik kalıntılar ile demiryolu mirası olan mevcut tarihi binaların restorasyonu ve bunların kamuya sergilenmesini içeren bir arkeopark konsepti ve çevre düzenleme projesini geliştirilmesini kararlaştırdık" diye konuştu.

"20 YILDIR ÜLKEMİZİN KADERİNİ BİRİLERİNİN ELİNE BIRAKMADIK"

Peronlar ve peron hatları bölgesinde arkeolojik kazıların yüzde 95'inin tamamlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, ""Yapılan yeni hat ve peron planına göre; Haydarpaşa Gar Sahasına 3 hatlı giriş, 4 adet peron hattı ve 210 metre uzunluğunda 3 adet yolcu peronu, kuşak hattı, liman bağlantı hattı ve liman bölgesinde oluşturulacak gara hat imalatı yapacağız. Nasıl ki 20 yıldır ülkemizin kaderini birilerinin eline bırakmadıysak, 20 yılda asırlık hizmeti ortaya koyduysak. Ortaya koyduğumuz projelerimizi hayata geçirirken de sadece ve sadece vatandaşlarımızı düşündüğümüzü bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 20 yıldır ülkemizin kaderini birilerinin eline bırakmadık - Son Dakika

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