Bakan Karaismailoğlu: "2003-2020 yılları arasında 88,5 milyar TL'nin üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirdik" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "2003-2020 yılları arasında 88,5 milyar TL'nin üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Doğu ve batı arasında kalkınmayı eşit dağıtmış bir Türkiye olacağız"

"2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık"

"2010 yılı itibariyle yıllık olarak sunulan taşıma kapasitemizi 511 bin tondan, 2019 yılsonu itibariyle yüzde 390 oranında artırarak 2,5 milyon tona çıkardık"

"Türksat 6A da 2022'de uzaydaki yerini alacak"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye, bugün dünya havacılığının en önemli oyuncularından biridir. Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık; 2003-2020 yılları arasında tam 88,5 milyar Türk Lirası'nın üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kapadokya Üniversitesince düzenlenen Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler "Önümüzdeki On Yılı Öngörmek" Konferansı'na katıldı. Konferansta konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında yaptığı ve yapacağı yatırımlara dair bilgilendirmelerde bulundu.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sorumluluk alanı aslında geleceğin inşasıdır"

Vizyon belirlerken üniversiteler ve gençlerle iş birliğinin önemine değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımızın vizyonunu belirleyen adımlarımızda mutlaka üniversitelerimizle iş birliği yaparak, onların akademik görüş ve bilgilerine başvurarak ilerliyoruz. Dahası, pek çok projemizin inşa süreçlerinde, şantiye ziyaretlerimizde, öğrenci arkadaşlarımızla bir arada oluyor bilgi ve fikir paylaşımında bulunuyoruz. Çünkü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sorumluluk alanı aslında geleceğin inşasıdır. Bu nedenle her şeyden çok, akademik bir vizyon ve gençlerimizin geleceği aydınlatan ışığına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz Türkiye'de geleceğe yönelik ekonomik hedeflerin temellerinin atılması, yerli ve yabancı yatırıma ortam hazırlanması, ulaştırma ve haberleşmede çağdaş bir alt yapı kurmaktan geçiyor. Projelerin dijitalleşen dünyanın gereklerine uygun şekilde teknolojik açıdan gelişmişliğini sağlamak, akıllı otoyollar, limanlar, havaalanları inşa etmek de bizim en önemli işimiz" ifadelerini kullandı.

"Doğu ve batı arasında kalkınmayı eşit dağıtmış bir Türkiye olacağız"

Havacılık sektörüne yapılan yatırımların Türkiye'ye önemli bir güç kattığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Hem hazinemizin kaynaklarıyla hem özel sektör iş birliklerimizle, tüm olanaklarımızı seferber ederek, yarın değil bugün, pek çok işi tamamlamak durumundayız. Böylelikle; önümüzdeki on yıllarda; her alanda büyüme fırsatlarına açık, tüm ulaşım ve haberleşme modlarında dünya ile entegre olmuş, kendi teknolojilerini üreten, insanına ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş dünyadaki tüm imkanları sağlamış, doğu ve batı arasında kalkınmayı eşit dağıtmış bir Türkiye olacağız. Yük, insan ve veri taşımacılığında inovasyon refleksine sahip olan ve lojistik kaslarını geliştirebilen ülkeler bugünün ve geleceğin oyun kurucu ekonomileri olacaklar. Bu dönüşümü görerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıldır attığımız stratejik adımlar ve özellikle havacılık sektöründe kazandığımız güç, Türkiye'yi de rekabetçi bir ülke haline getirdi" diye konuştu.

"2003-2020 yılları arasında tam 88,5 milyar Türk Lirası'nın üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirdik"

Havacılık sektöründe Türkiye'nin konum olarak önemli bir noktada olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "Gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alan coğrafyası ile Türkiye, bugün dünya havacılığının en önemli oyuncularından biridir. Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık; 2003-2020 yılları arasında tam 88,5 milyar Türk Lirası'nın üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirdik. 2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımız, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriliyor. Çukurova, Tokat, Rize-Artvin, Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarımız tamamlandığında aktif havalimanı sayımız 60'a çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.

"2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık"

Havacılık sektörüne yapılan yatırımların Türkiye'yi dünya sahnesinde önemli bir noktaya taşıdığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki dönemde ayrıca Kapadokya havalimanımızın terminal binasını da yenileyeceğiz. 2003 yılında 50 ülke ile 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 127 ülkede 329 noktaya ulaştık. 2003 yılında 81 olan Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 173'e çıkardık. Ülkemiz, dünya ve Avrupa Havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında; 2018 ve 2019 yıllarında Dünya'da 10. sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri arasında ise 2019 yılında 5. sıraya yerleşti. Yola çıkarken 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' demiştik. Bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdiğimizi bugün artık gururla söyleyebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"2010 yılı itibariyle yıllık olarak sunulan taşıma kapasitemizi 511 bin tondan, 2019 yılsonu itibariyle yüzde 390 oranında artırarak 2,5 milyon tona çıkardık"

Son yıllarda havayolu yük taşımacılığında artan rakamlara dikkati çeken Karaismailoğlu, "2010 yılı itibariyle yıllık olarak sunulan taşıma kapasitemizi 511 bin tondan, 2019 yılsonu itibariyle yüzde 390 oranında artırarak 2,5 milyon tona çıkardık. 2015 yılı itibariyle toplam 10 adet kargo uçağına sahip iken, bugün toplam 25 kargo uçaklı filomuz var. 2015 yılı itibariyle toplam 47 kargo destinasyonuna uçan kargomuz bu sayıyı 2019 yılı itibariyle 88'e ve 2020 yılı Ekim ayı itibariyle ise 95'e çıkarmıştır. 2015 yılı itibariyle dünya hava kargo firmaları arasında 15.sırada yer alırken, 2019 yılı sonu itibariyle 6.sıraya yükseldik" dedi.

"Türksat 6A da 2022'de uzaydaki yerini alacak"

Türkiye'nin uzay alanında da yatırımlara hızla devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Bu dönemde, Türkiye'nin uzayda da söz sahibi olabilmesi için uydu çalışmalarımıza hız verdik. Bu yılın Ocak ayında Türksat 5A haberleşme uydumuzu başarı ile uzaya gönderdik. Türksat 5B'yi de yıl içinde göndereceğiz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın ülkemizdeki entegrasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Türksat 6A da 2022'de uzaydaki yerini alacak" açıklamasında bulundu.

Havacılık sektörünün geleceğine yönelik konuşan Adil Karaismailoğlu şu ifadeleri kaydetti:

"Havacılık sektöründeki bu denli büyük yatırımlarımıza rağmen, daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Akıllı ve otonom ulaşım sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki on yılda, insansız hava araçlarının çok daha gelişeceğini göreceğiz. Havayolu ulaşımında çevre hassasiyetinin gereği olarak elektrikli ve hatta güneş enerjili uçaklar gündemimizde olacak. Bunun yanında, modüler uçaklarla birlikte, çok katlı uçaklar yaygınlaşacak. Sesle yarışacak hiper sonik uçakların dönemi başlarken, uçan taksileri de artık göklerde görmeye alışacağız.