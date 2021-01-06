Bakan Karaismailoğlu 2020 yılında yapılan dev projeleri anlattı - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu 2020 yılında yapılan dev projeleri anlattı

06.01.2021 11:39
Bakan Karaismailoğlu 2020 yılında yapılan dev projeleri anlattı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Memleketimizin dört bir yanını ulaşım, altyapı ve haberleşme yatırımları ile donattığımız 2020 yılını geride bıraktık. Lojistik, mobilite ve dijitalleşme odağında 2021 yılında nicelerini de birlikte başaracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Memleketimizin dört bir yanını ulaşım, altyapı ve haberleşme yatırımları ile donattığımız 2020 yılını geride bıraktık. Lojistik, mobilite ve dijitalleşme odağında 2021 yılında nicelerini de birlikte başaracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2020 yılında ulaşım, altyapı ve haberleşme alanında birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, yeni yılda da aynı aşkla, şevkle, inançla ve bütünsel kalkınma vizyonuyla halka hizmete etmeye devam edeceklerini ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 19 yıldır Türkiye'nin geleceğine yönelik büyük yatırımları, devasa ulaştırma projelerini, çağı yakalamış haberleşme hamlelerini reformist bir gelenekle geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, 2020 yılında hayata geçirilen dev projeleri anımsattı. Karaismailoğlu, "2020 yılında onlarca projeyi hayata geçirdik. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin trafik yükünü azaltan, Avrasya'nın lokomotifi Kuzey Marmara Otoyolu'nun son etabı tamamlandı. Dünya çağındaki lojistik gücümüzün simgesi Çin ihracat treni 4 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıktı. 8 bin 693 kilometre yol katederek 19 Aralık'ta Çin'in Xi'an şehrine ulaştı. Demiryolu sektörünün lokomotifi TÜRASAŞ kuruldu. TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ, TÜRASAŞ çatısı altında birleşti" dedi.

2020 YILINDA HAYATA GEÇİRİLEN DEV PROJELER

Türkiye'nin dört bir yanında birçok yol çalışmasının tamamlandığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar olan bin 230 kilometrelik otoyol ağı kesintisiz olarak birbirine bağlandı. Kayseri-Niğde Otoyolu'nda emniyet ve konforu arttırmaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cizre-Şırnak Yolu Cudi Dağı Tünelleri hizmete açıldı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgemizde refah seviyesi yükseldi. Yine Giresun'umuzda güvenli ve yenilikçi teknikler kullanılarak yapılan Altı Şehitler Köprüsü hizmete girdi. Aydın-Denizli Otoyolu'muzun temeli atıldı. 140 kilometre otoyol ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundaki projenin yapım çalışmaları başladı" diye konuştu.

Salgın dönemine rağmen ağustos ayında 9,5 milyon yolcunun havayolu ulaşımını kullandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin salgın sürecinde havayolu ulaşımında dünyaya öncülük ettiğine vurgu yaptı. Karaismailoğlu, "Bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek Elazığ Havalimanı'ndaki ikinci pistin yapımında yüzde 80'in üzerinde tamamlanma sağlandı. Deniz üstündeki ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Kayseri'de yılda 8 milyon yolcuya hizmet verecek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın ve Anafartalar Tramvay Hattı'nın temeli atıldı. Yine İstanbul Havalimanı'mızın iniş ve kalkış kapasitesini arttırmak amacıyla inşa edilen üçüncü pist hizmete sunuldu" şeklinde konuştu.

"2021 YILINDA AYNI AŞKLA, ŞEVKLE, İNANÇLA VE BÜTÜNSEL KALKINMA VİZYONUYLA HALKIMIZA HİZMET EDECEĞİZ"

Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2 bin 23 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük orta açıklığına sahip köprüsü olma özelliği taşıdığına dikkat çekti. Karaismailoğlu açıklamasında, "Botan Beğendik Köprüsü'nün açılması ile Küçüksu-Hizan-Pervani yolu 5 saatten 2 saate indi. 16 il için geçiş noktası olacak turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracak 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü, 2 bin 400 metre çift tüp Kömürhan Tüneli ve 123 metrelik çift köprüden oluşan projeyi hizmete açtık. 57 tarihi köprümüzü restore ederek mirasımıza sahip çıktık" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'yi hızlı tren ile Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı çalışmaları ile büyük yol katedildiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile Başakşehir Şehir Hastanesi yol ve metro çalışmalarının bakanlığın üzerine alındığını anımsattı. Lojistik, mobilite ve dijitalleşme odağında 2020 yılında onlarca projeyi hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Memleketimizin dört bir yanını ulaşım, altyapı ve haberleşme yatırımları ile donattığımız 2020 yılını geride bıraktık. 2021 yılında da aynı aşkla, şevkle, inançla ve bütünsel kalkınma vizyonuyla halkımıza hizmete devam edeceğiz. 2021'de nicelerini birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

(Ali Nargüner/İHA)

Bakan Karaismailoğlu 2020 yılında yapılan dev projeleri anlattı
Bakan Karaismailoğlu 2020 yılında yapılan dev projeleri anlattı
Bakan Karaismailoğlu 2020 yılında yapılan dev projeleri anlattı
Bakan Karaismailoğlu 2020 yılında yapılan dev projeleri anlattı
Bakan Karaismailoğlu 2020 yılında yapılan dev projeleri anlattı
Bakan Karaismailoğlu 2020 yılında yapılan dev projeleri anlattı

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Türkiye, Bakan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu 2020 yılında yapılan dev projeleri anlattı - Son Dakika


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