Bakan Karaismailoğlu, 2021'in Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacağını söyledi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacağız. Diğer köprülerin de imalatlarına devam ediyoruz. 2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak." dedi.

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'ndaki test sürüşünün ardından trende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, geçen yıl 2019'un yüzde 50'sinden fazla yatırım yaptıklarını aktararak, açılışını gerçekleştirdikleri projelerin ileri mühendislik gerektirdiğini söyledi.

Karaismailoğlu, bitirme gayretinde oldukları çalışmalara değinerek, "Bayram sonrası Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan Hasdal-Habibler arasındaki 10 kilometrelik kesimi hizmete alacağız. Hasdal Kavşağı'ndan ayrılıp Sultangazi'nin altını 4 bin 5 kilometre ile geçen tüneller var. Bu hem İstanbul'un en uzun tüneli hem de 4 şerit olarak dünyanın en geniş tüneli. Açılışı Cumhurbaşkanımız yapacak. Burası Hasdal-Mahmut Bey Gişeler'de sıkışan trafiğin alternatif yolu olacak." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu veya diğer otoyolların olası bir afet durumunda kullanılması amacıyla yüksek nitelik ve teknoloji kullanılarak yapıldığını belirten Karaismailoğlu, buraların depremden etkilenmeyeceğinin altını çizdi.

"Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok"

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul güzergahında 6 köprü var. Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacağız. Diğer köprülerin de imalatlarına devam ediyoruz. 2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz, ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak. Artık bunu bir an önce yapmalıyız çünkü burası İstanbul'daki boğaz trafiğine alternatif bir su yolu projesi. İmar planları ve askı süreçleri bitti. İnşallah önümüzdeki yıllar, Kanal İstanbullu yıllar olacak."

Bazı bankaların Kanal İstanbul Projesi'ni finanse etmek istemediğine yönelik haberlerin dedikodudan ibaret olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dünyadaki finans kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Finansmanla ilgili herhangi bir sorun yok. Hollanda, Belçika, Çin, Rusya hepsi ilgileniyor. Ancak biz, bu işi yerli müteahhit ve yüklenicilerle yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin kamu-özel iş birliği projelerini dünyada en doğru şekilde kullanan ülkelerden birisi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, 8 milyar dolarlık bir proje. Buranın yıllık 2,5 milyar liralık bir tasarrufu var. Hem yolu kısaltıyorsunuz hem yakıttan tasarruf ediyorsunuz." dedi.

Karaismailoğlu, bu modelde yıl içerisinde Çukurova Havalimanı, Aydın-Denizli Otoyolu ve Başakşehir'den Hadımköy'e giden 45 kilometrelik bir yolun ihalelerini gerçekleştirerek yapım imalatlarına başladıklarını dile getirdi.

"2020'de 2 milyar liranın üzerinde garanti ödemesi yapmışız. Külliyen yalan"

Yap-işlet-devret modelinde en başarılı projelerden birinin İstanbul Havalimanı olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Daha 1 yılı doldurmadan garanti edilen bütün rakamları sağladık hatta yükleniciden ücret almaya başladık. Yüklenici, devlete kira veriyor ve garantinin üzerine çıkınca yine devlete para ödüyor. Muhalif kesim, yanlış bilgilerle vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Güya biz, 2020 yılında 2 milyar liranın üzerinde garanti ödemesi yapmışız. Külliyen yalan. Bunu kasıtlı yapıyorlar diye düşünüyorum. 2020'de 1 kuruş dahi garantiye esas alınacak para ödemedik. Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok yolcu taşıyan ve yolcu inen havalimanı seçildi."

Karaismailoğlu, yap-işlet-devret olarak gündemlerindeki projelerin hazırlıklarını yaptıklarını anlatarak, "Bunlar herkese açık ihaleler. Çukurova Havalimanı'nda yatırımcı, 140 turun sonunda belirlendi. Bir de orayı işletirken 300 milyon avro civarında devlete para ödeyecek. Dezenformasyona kimse inanmasın." diye konuştu.

"2023'e kadar elimizdeki trenler bize yetiyor"

Hızlı tren projelerine de değinen Karaismailoğlu, "Gaziantep'ten hızlı trene binen birisi, 2023'te Edirne'ye kadar gidebilecek." dedi.

Karaismailoğlu, yeni hatlar açıldıkça yeni tren ihtiyaçlarının da doğacağını belirterek, "Trenleri biz Adapazarı'nda yapıyoruz. 160 kilometre hızındaki trenimiz bitiyor, bunun testlerini yapıyoruz. 225 kilometre hızındakinin tasarımları devam ediyor. 2023'e 225 kilometrelikleri de yapacağız. 2023'e kadar elimizdeki trenler bize yetiyor. Sonrasında seri üretime geçeceğiz. Metro araçları da üretmeye başladık. Gaziantep'in araçlarını biz üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa'da hızlı tren için üst yapı ihalesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, finansman görüşmelerinin devam ettiğini ve bu yıl şehirde bir hareketlilik olacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, Ankara-İzmir ve Mersin-Adana-Gaziantep hatlarında çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaşarak, "Aksaray-Ulukışla-Yenice yani Orta Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan hat üzerinde de önemli bir çalışma var. Onun da ihale hazırlıkları devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı haziran-temmuz gibi açmayı planladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, ardından Konya-Karaman YHT Hattı'nı hizmete alacaklarını duyurdu.

"5B'yi de bu yıl içerisinde fırlatacağız"

Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun 4 Mayıs gibi yörüngeye oturacağını belirterek, "1 ay kadar test çalışmaları devam edecek. Hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak. 5B'yi de bu yıl içerisinde fırlatacağız. 6A'nın Ankara'da yerli milli olarak üretimi devam ediyor. 2022 sonunda uzayda yerli milli uydumuzla yer alacağız, bunun da ihalesini yapıyoruz. Muhtemelen SpaceX ile fırlatılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte Türkiye'den uydu fırlatılmasının da değerlendirildiğini belirten Karaismailoğlu, fayda maliyet analizinde bunun Türkiye'den gerçekleştirilmesi mantıklıysa yatırımın yapılabileceğini ve Tuz Gölü'nün de uydu fırlatılması konusunda tercih edilebileceğini söyledi.

"Rusya'dan gelecek turistler önemli"

Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı sonrası Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlarının Rusya'ya birtakım ziyaretler gerçekleştireceğini ifade ederek, "Kısıtlama sürecinde vakalar da inşallah belli bir sayıya düşer, aşılamayı da belli bir seviyeye getiririz. Sonrasında uçuşların hepsi açılır diye düşünüyorum. Bu yazı kurtarmamız lazım. Turizmden ciddi bir gelirimiz var. Rusya'dan gelecek turistler bizim için çok önemli." açıklamasında bulundu.