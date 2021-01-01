Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni yıla Bolu'da kara yolu çalışanlarıyla girdi Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni yıla Bolu'da kara yolu çalışanlarıyla girdi Açıklaması

01.01.2021 01:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılına Anadolu Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda görev yapan kara yolları ekipleriyle girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılına Anadolu Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda görev yapan kara yolları ekipleriyle girdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Cankurtaran mevkisindeki Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği'ni ziyaret eden Karaismailoğlu, çay içip sohbet ettiği personelin yeni yılını kutladı.

Bolu Dağı Tüneli'ndeki işletme şefliği kontrol odasında da inceleme yapan Karaismailoğlu, şef Murteza Beşiroğlu'ndan yol durumu ve 2020 yılı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni yılı Bolu'da karşıladıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız nöbetteler, dört gözle bekliyorlar, yolları açık tutuyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ülkemizin her noktasında çalışan arkadaşlarımızla büyük emek veriyoruz. Bu geceyi, yeni yılın ilk günlerini arkadaşlarımızla görev başında karşılıyoruz. Büyük azim ve özveriyle çalışıyorlar, onlara minnettarız." diye konuştu.

2020'nin hem Türkiye hem de dünya için çok farklı bir yıl olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "İnşallah 2021'de bu sıkıntıları, hastalıkları bertaraf ederiz. Daha rahat, huzurlu, konforlu ve eski alışkanlıklarımıza döndüğümüz bir yıl olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önceki yıllara göre yatırımlarımız artarak devam etti"

Bakanlığın geçen yılki çalışmalarına değinen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılı içerisinde bütün dünya salgınla mücadele ederken, adeta maske savaşları yaparken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak farklı modda çalıştık. Bütün tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniden dizayn ederek yatırımlarımıza büyük hızla devam ettik. Önceki yıllara göre yatırımlarımız artarak devam etti. Sırf bu Kovid-19 sürecinde bile mart ve ekim ayları arasında yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunlar ülkemizin geleceğini planlayan, geleceğine hizmet edecek projeler. Adeta önümüzdeki 100 yılı 200 yıllık planlayan bir modda çalışıyoruz."

Karaismailoğlu, projelerinin yüzyıllar boyu ülkeye hizmet edeceğini vurgulayarak, "Dünyanın en güvenli ve kaliteli işlerini yapıyoruz. Bunlar 2021 ve önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Artık biz önümüzdeki yılların, 2035, 2053, 2071'lerin planlarını yapıyoruz." dedi.

2020'de 330 kilometrelik Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu ve 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlayarak Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometrelik otoyol aksını bitirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, ulaştırma ve altyapı projelerinin üretim, ekonomi ve istihdama büyük katkı sağladığını söyledi.

"2021'de vatandaşın yaşam kalitesini yükselten projelerle birlikte olacağız"

Projelerinin yeni yılda artarak devam edeceği müjdesini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2021'de de yine vatandaşımızın yaşam kalitesini yükselten projelerle birlikte olacağız. Bu cumartesi günü de 2021'in ilk açılışı olan Malatya-Elazığ arasındaki Kömürhan Tüneli'nin açılışını yapacağız. Kömürhan Tüneli de kendi çapında dünyanın en özellikli, en büyük projelerinden bir tanesi. Hakikaten hem mühendislik hem de görsel açıdan çok değerli bir proje. Bunun gibi pek çok projeyi ülkemize kazandıracağız. Hepsini sıraya dizdik. Bir bir bitirip vatandaşımıza kazandırıyoruz. Yeni projelerin, yeni ihtiyaçların planlamalarını yapıyoruz. İnşallah 2021 yılı, bu hastalıkların, salgının da olmadığı çok daha rahat, büyük projeleri daha hızlı yaptığımız bir yıl olacak."

Kara yolları çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Karaismailoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni yıla Bolu'da kara yolu çalışanlarıyla girdi Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni yıla Bolu'da kara yolu çalışanlarıyla girdi Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni yıla Bolu'da kara yolu çalışanlarıyla girdi Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni yıla Bolu'da kara yolu çalışanlarıyla girdi Açıklaması

Adil Karaismailoğlu, Anadolu Otoyolu, Cankurtaran, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni yıla Bolu'da kara yolu çalışanlarıyla girdi Açıklaması - Son Dakika


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