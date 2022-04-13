Bakan Karaismailoğlu: '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' hazırlıklarını tamamladık - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu: '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' hazırlıklarını tamamladık

13.04.2022 23:37
Bakan Karaismailoğlu: '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' hazırlıklarını tamamladık

Bakan Karaismailoğlu: '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' hazırlıklarını tamamladıkULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, engelli vatandaşların, kendi aileleri yanında ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini temin ettiklerini belirterek, "Evde Bakım Desteği, Evde Bakım Yardımı,...

Bakan Karaismailoğlu: '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' hazırlıklarını tamamladık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, engelli vatandaşların, kendi aileleri yanında ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini temin ettiklerini belirterek, "Evde Bakım Desteği, Evde Bakım Yardımı, Gündüz Yaşam Merkezleri, Umut Evleri gibi uygulamaları devreye aldık. Bu süreçte, Türkiye'nin '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara'da Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri ile iftarda bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, katılımcılara Bakanlık faaliyetlerine ilişkin konuşma yaptı. Ulaşım hizmetlerine erişilebilirliğin bir hak olduğu anlayışını temel alarak 'her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak' vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu doğrultuda hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Engelli kardeşlerimizin bakımevlerine veya benzeri yerlere gerek kalmadan kendi aileleri yanında ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini temin ettik. Evde Bakım Desteği, Evde Bakım Yardımı, Gündüz Yaşam Merkezleri, Umut Evleri gibi uygulamaları devreye aldık. Bu süreçte, Türkiye'nin '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık" diye konuştu.

'EKSİK HUSUSLARI BİZE BİLDİREBİLİRSİNİZ'Engelli ve yaşlı vatandaşların ulaşım ve iletişim ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerinin temel prensipleri olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle, dijital ortamda ulaşımda erişilebilirlik veri tabanı oluşturmak için analizlerimiz sürüyor. Kullanıcı dostu mobil uygulamalarımızın ilk etabını bu yıl içinde sunacağız. Projemiz ile birlikte seyahat planlaması, biletleme, canlı destek modülü ile hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin ulaşım sürecine yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak mobil bir uygulama olacak. Eylem planının uygulama süreçlerinde geri bildirim butonu ile vatandaşlarımız gördükleri aksaklıkları anında sisteme girebilecek. Bu sayede, evrensel tasarım kriterlerine uygun bir ulaşım alt yapısını hep birlikte oluşturacağız. ALO 123 Projesi ile ulaşımdaki eksik ve aksak gördüğünüz hususları bize bildirebilirsiniz. Ulaşım ve iletişimde farkındalığın artırılması yönünde eğitim faaliyetlerimizi artıracağız."

Görüntü dökümü:

- Davetlilerden görüntü

- Bakan Karaismailoğlu'nun konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Kaan ULU- Fatih POYRAZ/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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