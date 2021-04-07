Bakan Karaismailoğlu: "42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B'nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Bant veri haberleşme...
07.04.2021 10:58
Bakan Karaismailoğlu: "42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B'nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Bant veri haberleşme kapasitemizi 15 kat daha artıracak olmasıdır"
Bakan Karaismailoğlu: "42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B'nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Bant veri haberleşme kapasitemizi 15 kat daha artıracak olmasıdır" - ANKARA
Türksat, Güncel, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bakan Karaismailoğlu: '42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B'nin önde gelen özelliklerinden birisi de Ka-Bant veri haberleşme... - Son Dakika
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