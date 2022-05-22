BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 700 MİLYON KİŞİ, MARMARAY'LA SEYAHAT ETTİ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın İstanbul kent içi yolcu taşımacılığının bel kemiği olduğunu belirterek, "700 milyon kişi, Marmaray ile seyahat etti. Açıldığı günden bu yana Marmaray, 28 milyon kilometre yol katederek, dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Marmaray'ın 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete açılmasıyla 76,3 kilometrelik Gebze- Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya indiğini aktaran Karaismailoğlu, 4 dakikada Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş imkanı sağlandığının altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana 700 milyon kişinin Marmaray ile seyahat ettiğini belirterek, "Açıldığı günden bu yana Marmaray 28 milyon kilometre yol katetti, yani dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu. Binlerce araç sahibinin Marmaray'ı tercih etmesiyle, binlerce ton zehirli gazın çevreye salınımı engellendi. Ayrıca, Marmaray'ı tercih edenler diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

'GÜNDE 289 SEFER GERÇEKLEŞİYOR'

Gebze-Halkalı arasında günde 289 sefer gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Marmaray'da seferler 06.00-23.00 saatleri arasında yapılıyor. Marmaray'ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine; Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaya bağlantısı bulunuyor. Ayrıca, Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı gibi İstanbul'da inşa edilen yeni raylı sistemlerle de entegrasyonu bulunuyor." (DHA)