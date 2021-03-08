Bakan Karaismailoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

08.03.2021 12:21
Bakan Karaismailoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olma hakkını savunduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kadın ve erkeklerin hayatın her alanında eşit olma hakkını savunduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bakan Karaismailoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mesajında yer verdiği video ile Türkiye'nin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ı anan Karaismailoğlu, "Memleketimizin ilk kadın mühendisi Sabiha Hanım, kadınların her koşulda mücadeleci, azimli ve başarılı olabileceğinin sembolü. Kadın ve erkek bireylerin hayatın her alanında eşit olma hakkını savunuyor, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gürayman'ın hayatından kesitler

Karaismailoğlu'nun paylaştığı videoda Gürayman'ın hayatına ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"İlk kez bir kadın mühendis adayı, 1927 yılında Mühendis Mektebi'ne (İTÜ) girdi. 1933 yılında mezuniyetiyle Cumhuriyet döneminin ilk Türk kadın mühendisi olan Sabiha Rıfat Gürayman, 'Boşuna yorulma' diyenlere aldırmadan, inşaat mühendisi olarak hayata katıldı. Karşı çıkanlar olsa da Ankara- Beypazarı yolunda bulunan, bugün 'Karaboğaz' olarak bilinen köprü inşaatında yer almak için diretti. Beypazarı halkı, 'yeni' mühendise zamanla alıştı ve Gürayman'ı sevdi. Öyle ki onu anmak için köprüye 'Kız Köprüsü' ismini verdi. İmar İşleri Reisliği emrine atandıktan sonra birçok okul, hastane, köprü, bina, halkevi ve hükümet konağı projelerinde görev aldı. Kadınların mühendis olmasının önünü açan Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür vazifesini yerine getirerek, 35 yaşında Anıtkabir'in başmühendisi oldu. Gürayman, gurur duyduğu mesleğinden kazandığı tüm gelirini İTÜ Vakfına ve Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfına bağışladı."

Adil Karaismailoğlu, Kadınlar Günü, Twitter, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok         
22:14
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, magazin ve iş dünyasını yasa yoğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, magazin ve iş dünyasını yasa yoğdu         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık         
21:32
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:28:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei