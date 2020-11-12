Bakan Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

12.11.2020 13:43
Bakan Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2), System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu ağlarını fizibilitelere göre planladıklarını belirterek, "Yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu ağlarını fizibilitelere göre planladıklarını belirterek, "Yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaştırma alanında hayal edilemeyecek işler yapıldığını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bölünmüş yol uzunluğunu 5-6 bin kilometrelerden 27-28 bin kilometrelere çıkardık. Son 18 yılda altyapı yatırımlarımız biraz kara yolu ağırlıklı oldu çünkü orada ihtiyaç vardı. Artık onu çok ciddi bir seviyeye getirdik. 2002 yılına kadar Türkiye'de toplam 50 kilometrelik tünel vardı. Şu an bizim 600 kilometrelik tünelimiz, 200 kilometrelik de yapımı devam eden tünel ağımız var. Şu an sadece Artvin'de çalışan tünel uzunluğumuz 51 kilometre. Yusufeli Barajı'ndan dolayı yaptığımız tünellerin uzunluğu ise 56 kilometre. Artık kara yolu ağımız belli bir seviyeye geldi. Bundan sonra demir yollarına ağırlık vereceğiz."

"Demir yolu atılımını 1856'da dünya ile birlikte yapmıştık"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin demir yolu tarihinin çok eski olduğunu, 1830'lu yıllardaki sanayi devriminden sonra demir yolu atılımının dünya ile birlikte Türkiye'de de başladığını ve 1856'da İzmir-Aydın arası ilk demir yolu atılımının yapıldığını hatırlattı.

Karaismailoğlu, söz konusu tarihlerde İstanbul ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Rumeli demir yolununun inşa edildiğini kaydederek, "Çağı yakalamışız. 1930'lara gelindiğinde bizim yaklaşık 8-9 bin kilometrelik demir yolu hattımız var. Maalesef 1940'lardan sonra ülkemizde demir yoluna önem verilmemiş, ta ki 2002 yılına kadar. 2002'den sonra Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm sektörlerde olduğu gibi demir yollarında da büyük bir atılım başladı." diye konuştu.

Yenilenen Samsun-Sivas demir yolunun da aslında 1932 yılında yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, "Burası, Karadeniz'i İç Anadolu'ya, oradan da güneye ve Akdeniz'e bağlayan bir hat aslında. Biz, Pekin'den Londra'ya devam eden koridorun ortasındayız. Marmaray da bizim bu yoldaki mihenk taşımız oldu. Samsun-Sivas hattını yenilemeye 5 yıl önce başladık. Raylarına kadar altyapısını söktük ve yeniden yaptık. Oradaki üretimin Anadolu'ya ve dünyaya yayılması için çok önemli bir hat oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayiciye demir yolu müjdesi

Lojistik koridorların birbiriyle bağlantılı olduğuna işaret eden Karasmailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki hatlar elden geçiriliyor. Yeni hatları planlıyoruz. Sanayicilerimize bir müjde vermek istiyorum. Sanayi alanlarını, OSB alanlarını demir yolu ağlarına bağlıyoruz. Ayrıca limanları da demir yolu ağlarına bağlıyoruz. Sanayideki üretim kısa sürede limanlara bağlanacak. Lojistikteki yüzde 50 oranındaki maliyetleri yüzde 10'un altına düşürmeyi hedefliyoruz."

Demir yolunda yük konusundaki çalışmaların yanı sıra, hızlı tren çalışmalarının da devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Ankara-İzmir hattımız bir taraftan devam ediyor. Güneyde, Gaziantep'teki yatırımların denize ulaşması için Mersin-Adana-Gaziantep hattımız çok önemli. Yine Bursa'yı, Ankara-İstanbul hattına bağlıyoruz. Demir yolu ağlarımızı fizibilitelere göre planladık, yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız." dedi.

Karaismailoğlu, mevcut durumdaki üretim rakamlarının kendilerinde olduğunu ve demir yolu altyapısını üretimin olduğu bölgelere getirmek için planlar yaptıklarının altını çizdi.

Demir yoluyla taşınan yıllık 30 milyon ton yük miktarını, 2023 itibarıyla 45 milyon tona, 2028'de ise 150 milyon tona çıkartmayı hedefledikleri ifade eden Karaismailoğlu, "Üretimin ve yükün nerede olduğu belli. Buna göre kısa, orta ve uzun vadede planlamamızı yaptık. Hızlı bir şekilde ihalelerimizi yapıyoruz. diye konuştu.

"Divriği-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız"

Lojistik Master Planı çerçevesinde tüm bu hizmetleri planladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Demir yolu en önem verdiğimiz konulardan biri olduğu için burada hedeflerimiz var. Türkiye'nin en güvenilir yolcu ve yük taşıma markası olmak, demir yollarının Avrupa'da yük taşıyan markası olmak, hatta Doğu Ekspresi'ne alternatif hatlar oluşturmak istiyoruz. Toros Ekspresi, Van Gölü Ekspresi gibi turizm hatlarıyla ilgili planlamalarımız var. Yolcu memnuniyetini üst noktaya çıkaran bir demir yolu markası oluşturmak istiyoruz. Hem kurum olarak hem de altyapı olarak buna hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yıllar demir yolu yılları olacak."

Limanların demir yollarına bağlanmasıyla ilgili bilgi de veren Karaismailoğlu, "Hatay'da İskenderun Limanı, Mersin'de Mersin Limanıyla ilgili, kuzeyde ise Filyos Limanı, İzmir'de Alsancak Limanı ve Çandarlı Limanı'yla ilgili planlarımız var. Bunlar program dahilinde yapılıyorlar. Yakın zamanda ihalelerimizi duyacaksınız." ifadesini kullandı.

Divriği-Kars tarafındaki, Bakü-Tiflis-Kars hattının ana damarlarından olan hatla ilgili yatırım çalışmaları olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Oradaki kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkartmayı hedefliyoruz. Orada Gürcistan bağlantısı da önemli. Azerbaycan'daki yeni gelişmelerden sonra Nahçıvan tarafına da bir demir yolu planlıyoruz. Onun da etüt plan çalışmaları devam ediyor. İnşallah orada da güzel gelişmeler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen ay yapılan demir yolu zirvesinde, bu alanın geleceğini konuştuklarını anımsatan Karaismailoğlu, İstanbul'da bulunan Sirkeci Garı'yla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığıyla ortak bir çalışma yürüttüklerini ve Sirkeci Garı için "demir yolu müzesi" planı yaptıklarını söyledi.

(Sürecek)

Süper Güç, İstanbul, İzmir, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika Ekonomi


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