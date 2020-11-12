Bakan Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydu imalatlarının devam ettiğini belirterek, "5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak." dedi.

Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin kara, deniz, hava yolları ve raylı sistemlerdeki gücünü artırdığına dikkati çeken Karaismailoğlu, ülkenin uzaydaki varlığını da dünyaya hissettirdiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, uydu ve haberleşme projelerine ilişkin şunları söyledi:

"5A uydumuzun imalatları bitti. Aralık ayı ortası itibarıyla 5A uydumuzun fırlatmasını yapacağız. 5A daha çok uydu yayıncılığıyla alakalı, kalite artacak. Peşinden 5B'nin imalatları devam ediyor. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. Biz asıl farkı 5B'de hissedeceğiz, uydumuzu fırlattığımızda haberleşme hızımız oldukça artacak, internet hızı 56 gigabayta çıkacak. Yerli ve milli teknolojilerdeki gelişmelerin en önemli örneği 6A uydusunun da imalatı devam ediyor, 2022 başı itibarıyla uzaya fırlatacağız. Böylelikle uzayda da kendi teknolojilerimizi kullanmış olacağız."

İnternet erişiminde sadece kırsalda bazı sorunların yaşandığını, kentlerde altyapının iyi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, gençlere yardımcı olmak için belirli aralıklarla çeşitli internet paketlerini piyasaya sürdüklerini, buna ilişkin gelecek günlerde bazı sürprizlerin yapılacağını bildirdi.

"Daha erken sürede açabilme imkanımız var"

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları, Kuzey Marmara Otoyolu ve "Marmara Ring" projelerine ilişkin bilgi verdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 400 kilometrelik bir aks olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Türkiye'deki ticaret hacminin hareketliliğinin yüzde 60'ı olan bir bölgeden bahsediyoruz. Söz konusu otoyolun açılışını yaptığımız 6. kesimindeki tüneller dünyanın en genişi. Böyle bir konfor, rahatlık, güvenlik hiçbir ülkenin otoyolunda yoktur. Bunun gibi projeler ülkemize vizyon kazandırıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmete açılacak. Böylece 400 kilometre hat tamamlanacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü projelerinin İstanbul trafiğini rahatlattığına işaret ederek, yatırımların önemini vurguladı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacağı belirten Karaismailoğlu, "Kedi yolu imalatları bitince araçların geçici tabliyelerinin imalatlarına başlayacaklar. Tarih olarak 18 Mart 2022'de orayı hizmete açmak... Ama güzel gelişmeler oluyor, işler hızlandı. Belki belirttiğimiz tarihten daha erken bir sürede de açabilme imkanımız var." dedi.

"Zamanı geldiğinde 5G'ye katılacağız"

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda 5G altyapısının oluşturulduğunu söyledi.

5G'nin şu anda dünyada halen tartışıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "şu tarihte başlayacak" diye kesinleşmiş bir zamanın belirlenmediğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, 5G'ye yerli ve milli teknolojilerle hazırlanılması gerektiğine dikkati çekerek, "Çok ciddi çalışmalarımız var. Dünya ile beraber biz de bu konuyu tartışıyoruz. Zamanı geldiğinde 5G'ye katılacağız. Zaten 4,5G olarak dünyada iyi seviyelerdeyiz. İletişim altyapı çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da 5G'ye hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)