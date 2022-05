Bakan Karaismailoğlu: AB'den beklentimiz, ulaştırma faslını müzakerelere açması

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin, "AB'den esas beklentimiz, ulaştırma faslının en kısa sürede müzakerelere açılması, iş birliğimizi destekleyici projelerle ve Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu gibi mekanizmalarla ilişkilerimizin devam ettirilmesidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 'AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye'nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesi' kapsamında düzenlenen törene katıldı. Projenin, AB ile ulaştırma alanında ortaklık yolunda önemli kilometre taşı olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Lojistik süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, orta koridorda Asya ve Avrupa arasında alternatif olmanın ötesinde değerli ve kazançlı bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstlendi. Özellikle Çin'den Londra'ya kadar uzanan tarihi İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye'mizin, uluslararası ticaretteki reddedilemez önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Süveyş Kanalı'nda geçtiğimiz yıl 'The Even Given' gemisi ile yaşanan lojistik bunalım ve hattın kuzey koridorunda yaşanan Rusya- Ukrayna savaşı, her iki hattın da güvenliğini sorgular hale getirdi. Bu gelişmeler ışığında, Türkiye olarak hiç ara vermeden projelerimize devam ederek adeta dünyanın lojistik koridoru olduk" diye konuştu.

'HAVALİMANI SAYIMIZI 61'E YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, yatırımları planlı, gerçekçi ve kararlı vizyona bağlı kalarak şekillendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bu doğrultuda, 5 Nisan'da açıkladığımız ve 2053 yılına kadar 190 milyar euro değerinde yatırım öngördüğümüz 'Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nı hazırladık. Her zaman vurguladığımız gibi Türkiye'nin geleceğini plan ve programlarımızla bugünden hazır hale getirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. 2053 'Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı' ile ülkemizin gelecek 30 yıllık planlarını ortaya koyduk. Bu vizyonun gereği olarak 2053 yılına kadar bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye, demir yolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye, liman sayımızı 255'e ve havalimanı sayımızı da 61'e yükseltmeyi hedefliyoruz. 2053 vizyonumuz sadece bir yatırım programı olarak değerlendirilmemelidir. Bu vizyonda dünyada gelişen eğilimleri göz önünde bulundurarak mobilite, lojistik ve dijitalleşmeyi temel odak noktalarımız olarak belirledik."'BAKANLIĞIMIZ BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ'

AB üyelik süreciyle ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin köklü ve güçlü AB müktesebatına sahip ülke olarak güvenlik, göç, tedarik zincirleri ve enerji başta olmak üzere pek çok alanda AB için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Üyelik sürecinin yapıcı yaklaşımla teşvik edilmesi gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Bu çerçevede AB'den esas beklentimiz, ulaştırma faslının en kısa sürede müzakerelere açılması, iş birliğimizi destekleyici projelerle ve Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu gibi mekanizmalarla ilişkilerimizin devam ettirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Bakanlığımız teknik iş birliğini güçlendirmek için mevzuat uyumu konusunda birçok projeyi hayata geçirdi" dedi.